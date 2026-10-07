تعليمات جديدة من البنك المركزي لحماية بيانات العملاء.. تفاصيل

يستمر البنك المركزي المصري في إطلاق حملات توعية عملاء البنوك الأفراد بمخاطر الإدلاء بالمعلومات والبيانات الشخصية والمصرفية للغرباء و منتحلي صفات موظفو البنوك وشركات الشحن والبريد .



تأتي تلك التحركات في اطار تعزيز التوعية المصرفية وحماية بيانات العملاء من الاختراق .

وقال البنك المركزي المصري ان موظفو شركات الشحن والبريد مثلها مثل البنوك لا يطلبون بياناتك بمكالمات هاتفية.



وشددت تعليمات البنك المركزي بعدم الانخداع بمحاولات المحتالين الحصول على بياناتك هاتفيًا أو عن طريق رابط/لينك مزيف.

وأطلق البنك المركزي المصري هاشتاج #معًا_نكافح_الاحتيال.