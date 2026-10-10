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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 10-10-2026؛ علي مستوي السوق الرسمية .

سعر الدولار 

وبلغ سعر الدولار درجات مستقرة منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية  دون تحريك .

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.33 جنيها للشراء و 52.45 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وبلغ سعر أقل دولار 52.24 جنيها للشراء و 52.34 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.3 و 52.32 جنيها للشراء و 52.4 و 52.42 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي،قناة السويس، التعمير والاسكان، البركة، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 52.34 جنيها للشراء و 52.34 جنيها للشراء و 52.44 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،HSBC، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، المصرف المتحد".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار 52.38 جنيها للشراء و 52.48 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.35 جنيها للشراء و 52.45 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، نكست، سايب، العربي الافريقي الدولي".

أقل سعر دولار مال واعمال اخبار مصر أعلي سعر دولار سعر الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه

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