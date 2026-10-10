سعر الدولار في البنوك الآن

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 10-10-2026؛ علي مستوي السوق الرسمية .

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار درجات مستقرة منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية دون تحريك .

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.33 جنيها للشراء و 52.45 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ سعر أقل دولار 52.24 جنيها للشراء و 52.34 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.3 و 52.32 جنيها للشراء و 52.4 و 52.42 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي،قناة السويس، التعمير والاسكان، البركة، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 52.34 جنيها للشراء و 52.34 جنيها للشراء و 52.44 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،HSBC، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، المصرف المتحد".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.38 جنيها للشراء و 52.48 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.35 جنيها للشراء و 52.45 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، نكست، سايب، العربي الافريقي الدولي".