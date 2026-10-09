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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد 12 يوما.. موعد صرف رواتب العاملين بالدولة

رواتب
رواتب
محمد يحيي

تبدأ وزارة المالية خلال الـ12 يوما المقبلة؛ في صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر  أكتوبر 2026 لكل الموظفين بالحكومة.

تفاصيل المرتبات

وفقا لما كشفته وزارة المالية فإن الوحدات الحسابية التابعة لها سوف تبدأ خلال الأسبوعين القادمين؛ في تحويل مرتبات شهر أكتوبر 2026 لكافة الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة ووحدات الإدارات المحلية على مستوى الجمهورية.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

وتتضمن بدء عمليات تحويل كل الرواتب على الحسابات البنكية الخاصة بالموظفين للشهر الرابع على التوالي خلال السنة المالية 2026-2027 الحالية.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2026

من المخطط أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 لكل العاملين بالحكومة والتي تتضمن كافة الهيئات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة؛ اعتباراً من الخميس 22 -10-2026

وحسب تقارير رسمية صادرة وزارة المالية والتي تتضمن تبكير عمليات صرف مرتبات شهر أكتبور 2026 بالزيادات الجديدة التي تم إقرارها لكل العاملين بالدولة مع بدء السنة المالية الحالية.

مرتبات

الحد الأدني للأجور

مع بدء السنة المالية 2026-2027 الحالية أقرت الحكومة تفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا على الأقل لكل العاملين بالدولة.

موعد صرف المرتبات

وتستهدف وزارة المالية على مدار 5 أيام كاملة، صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 الجاري؛ لصالح 5.4 مليون موظف على مستوى أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ ستتقاضي مرتباتها.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تحسين أوضاع العاملين بالحكومة.

مرتبات شهر اكتوبر 2026

رابع مرتب في السنة المالية الجديدة

مع إقرار الحد الأدنى للأجور ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية في صرف رابع مرتبات السنة المالية الجديدة .

ومن المقرر أن يتم استكمال عمليات صرف المرتبات من الفترة 22 حتي 28 أكتوبر الجاري، حيث تتضمن مواعيد الاستحقاق أيام الخميس الموافق 22 أكتوبر الحالي، ثم استكمالها لمدة 4 أيام متصلة من الأحد الموافق 25 حتي الأربعاء 28 من الشهر الجاري.

مرتبات أكتوبر 2026 بالزيادة الجديدة

وبموجب إجراءات وزارة المالية فإن العاملين بالدولة سيتقاضون 8 آلاف جنيه بحد أدني وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

وستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا.

زيادة المرتبات2026

صرف مرتبات أكتوبر 2026 بالزيادة

  • الدرجة الوظيفية السادسة :  8800 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.
  • الدرجة الوظيفية الرابعة:  9934 جنيهًا
  • الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية:10.5 ألف جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا:

  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 جنيها.
  • الدرجة العليا: 13.294 جنيها.
  • الدرجة الممتازة : 15.534 جنيها.
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