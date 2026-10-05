بعد تقديمه.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

يسعى العاملون بالجهاز الإداري للدولة للتعرف على مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 بعد إعلان وزارة المالية الجدول الرسمي لصرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

ويتضمن الجدول تقديم موعد صرف مرتبات أكتوبر عدة أيام عن الموعد المعتاد، مع تحديد مواعيد صرف المتأخرات لكل شهر.

وتأتي مواعيد صرف المرتبات وفقا للجدول المعلن من وزارة المالية للجهات الإدارية المختلفة مع إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.

تبكير موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 للعاملين في الجهات الحكومية ليبدأ الصرف اعتبارا من يوم 22 أكتوبر بدلا من الموعد المحدد سابقا في 24 أكتوبر.

ويستمر صرف المرتبات وفقا للجدول المحدد للجهات الإدارية المختلفة دون الحاجة إلى التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي مع بدء إتاحة المستحقات في الموعد المقرر.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

يبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر 2026 اعتبارا من يوم 22 أكتوبر.

كما حددت وزارة المالية مواعيد صرف المتأخرات الخاصة بالعاملين خلال أيام 7 و11 و12 أكتوبر.

وتتاح المرتبات في ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية بما يتيح للموظفين الحصول على مستحقاتهم دون الارتباط بموعد موحد للحضور إلى منافذ الصرف.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

وفقا للجدول المعلن من وزارة المالية يبدأ صرف مرتبات نوفمبر 2026 اعتبارا من يوم 24 نوفمبر.

كما يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 نوفمبر وفقا للمواعيد المحددة للجهات الإدارية.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2026

يبدأ صرف مرتبات ديسمبر 2026 اعتبارا من يوم 24 ديسمبر.

وتقرر إتاحة صرف المتأخرات الخاصة بالشهر خلال أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

وبذلك يكون شهر ديسمبر هو آخر شهر في جدول مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة المعلن للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2026.

الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة

تختلف قيمة إجمالي الأجر الشهري وفقا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف بالجهاز الإداري للدولة. وجاءت القيم المحددة للدرجات الوظيفية على النحو التالي.

الدرجة الممتازة 14500 جنيه.

الدرجة العالية 12250 جنيها.

درجة مدير عام 11250 جنيها.

الدرجة الأولى 9500 جنيه.

الدرجة الثانية 9000 جنيه.

الدرجة الثالثة 8750 جنيها.

الدرجة الرابعة 8500 جنيه.

الدرجة الخامسة 8250 جنيها.

الدرجة السادسة 8000 جنيه.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

جدول صرف مرتبات العاملين بالدولة في 2026

يتضمن جدول وزارة المالية صرف مرتبات أكتوبر بدءا من 22 أكتوبر مع صرف المتأخرات في 7 و11 و12 أكتوبر.

ويبدأ صرف مرتبات نوفمبر اعتبارا من 24 نوفمبر مع إتاحة المتأخرات أيام 8 و9 و10 نوفمبر.

أما مرتبات ديسمبر فيبدأ صرفها اعتبارا من 24 ديسمبر مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المقررة في المنظومة المالية الإلكترونية.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2026

يمكن للعاملين بالدولة الحصول على مرتباتهم من خلال وسائل الصرف المتاحة وفقا للجهة التي يعملون بها ونظام تحويل المرتبات المعتمد.

وتشمل وسائل صرف المرتبات ماكينات الصراف الآلي ATM باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية والبنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات إلى جانب منافذ وشركات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي تتيح خدمات السحب النقدي وفقا للقواعد المنظمة.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

موعد صرف المرتبات

أكدت وزارة المالية أن مستحقات العاملين تكون متاحة وفقا لمواعيد الصرف المحددة لكل جهة إدارية على المنظومة المالية الإلكترونية.

وناشدت العاملين عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي عند بدء صرف المرتبات خاصة أن المستحقات تظل متاحة ويمكن صرفها في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة.