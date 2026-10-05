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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تتقدم إلى المرتبة الـ25 عالمياً في مؤشر الابتكار 2026

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

حققت دولة الإمارات تقدماً جديداً في منظومة الابتكار العالمية، بعدما صعدت خمسة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2026 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، لتحتل المرتبة الـ25 عالمياً من بين 139 اقتصاداً، مقارنة بالمركز الـ30 في عام 2025، وللمرة الأولى تدخل قائمة أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مجال الابتكار.

وأظهر التقرير تصدر الإمارات عالمياً أربعة مؤشرات رئيسية تعكس قوة منظومة الابتكار لديها، هي سياسات وثقافة ريادة الأعمال، واستقطاب الطلبة الدوليين، وتمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة.

ويركز مؤشر الابتكار العالمي 2026 على أداء 139 اقتصاداً في مجال الابتكار، مع تسليط الضوء على قدرة الدول على تمكين رواد الأعمال في مجالات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا، وتحويل الاكتشافات العلمية إلى مشروعات قابلة للتوسع وتحقيق أثر اقتصادي واسع، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمواد المتقدمة وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

كما يرصد التقرير تطور منظومات الابتكار حول العالم في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، وتفاوت معدلات النمو، والتحديات التي تواجه أسواق رأس المال الجريء.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن هذا التقدم يعكس ما حققته الإمارات من خطوات متقدمة في بناء بيئة محفزة للابتكار في الاقتصاد وقطاع الأعمال، بالاستناد إلى أفضل الممارسات، بما عزز تنافسية الاقتصاد الوطني ورسخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة للمبدعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن تقدم الإمارات خمسة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2026، وصولاً إلى المرتبة الـ25 عالمياً، يمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى منظومة الابتكار والإبداع الوطنية، ويعكس ما تمتلكه الدولة من مقومات مؤسسية وبشرية وتقنية تدعم قدرتها على مواصلة الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا.

وأكد أن نتائج المؤشر تعكس نجاح رؤية الإمارات في تحويل الاستثمارات والقدرات الابتكارية إلى نتائج ومخرجات ذات أثر اقتصادي ومعرفي ملموس، إلى جانب مواصلة الجهود لترسيخ موقع الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والقطاعات القائمة على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».

وحققت الإمارات مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالمخرجات الإبداعية والتكنولوجية وانتشار المعرفة، إذ جاءت في المرتبة السادسة عالمياً في قيمة العلامات التجارية ضمن أكبر 5000 علامة تجارية عالمية، والسابعة في إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول، والتاسعة في صادرات السلع الإبداعية، والـ13 في الصادرات عالية التقنية، والـ19 في إيرادات الملكية الفكرية كنسبة من إجمالي التجارة.

وبحسب المؤشر، بلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية الإماراتية المدرجة ضمن قائمة أكبر 5000 علامة تجارية عالمياً نحو 101.66 مليار دولار في عام 2026، بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2025.

كما سجلت التطبيقات التابعة لمطورين وشركات مقرها الإمارات نحو 2.91 مليار عملية تنزيل عالمياً خلال عام 2025، بزيادة بلغت 9.81% مقارنة بعام 2024، فيما وصلت قيمة الصادرات الإماراتية عالية التقنية إلى نحو 68.05 مليار دولار في عام 2024، بارتفاع نسبته 36.35% مقارنة بعام 2023.

وأشار مؤشر الابتكار العالمي 2026 كذلك إلى احتلال الإمارات مراكز ضمن الثمانية الأوائل عالمياً في ستة محاور فرعية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في محور التعليم العالي، والثانية في بيئة الأعمال، والخامسة في كل من البنية التحتية العامة واستيعاب المعرفة، والسابعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والثامنة في الائتمان.

الإمارات منظومة الابتكار العالمية مؤشر الابتكار العالمي 2026 ثقافة ريادة الأعمال الاستثمارات الجديدة معدلات النمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الطاقة النظيفة

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