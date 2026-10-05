براتب 8800 جنيه.. وظائف خالية بـ 3 شركات لتلك الفئات

تتجه أنظار العديد من الشباب الباحثين، عن فرص عمل جديدة إلى الوظائف التي أعلنت عنها وزارة العمل ضمن نشرة التوظيف، والتي تتضمن فرصا متنوعة في 3 شركات تعمل في مجالات الصناعة والكيماويات والإلكترونيات والبلاستيك.

وظائف

وتتيح الوظائف المعلنة فرصا للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، إلى جانب عدد من الوظائف الفنية التي تتطلب خبرات متفاوتة وفقا لطبيعة كل وظيفة.

وتأتي الوظائف الجديدة في إطار جهود وزارة العمل لطرح فرص عمل تتناسب مع احتياجات سوق العمل وربط الباحثين عن وظائف بالشركات التي تحتاج إلى عمالة في تخصصات مختلفة، مع تحديد شروط القبول والرواتب والخبرات المطلوبة لكل فرصة.

وظائف شركة للصناعات الكيماوية

أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من فرص العمل في شركة لصناعة الكيماويات، وتشمل الوظائف المطلوبة مجموعة من التخصصات الإنتاجية والهندسية والفنية.

وتتضمن الوظائف المتاحة 55 عامل إنتاج و2 مهندس إنتاج و2 مهندس جودة و5 أخصائي جودة و3 أخصائي إنتاج، بالإضافة إلى 5 فني كهرباء و5 فني ميكانيكا.

شروط التقديم في وظائف

حددت الشركة عددا من الشروط الخاصة بالمتقدمين للوظائف، وجاءت أبرزها كالتالي.

السن من 25 إلى 35 سنة.

توافر خبرة سابقة لمدة عامين.

تتراوح الرواتب بين 7800 و8800 جنيه وفقا لطبيعة الوظيفة.

مكان العمل في المنطقة الصناعية الثانية بمحافظة الإسكندرية.

وظائف

وظائف شركة للصناعات المتكاملة

وتتضمن نشرة التوظيف أيضا عددا من فرص العمل في شركة للصناعات المتكاملة، والتي توفر وظائف هندسية وفنية وإنتاجية في عدد من التخصصات.

وتشمل الوظائف المطلوبة 2 مهندس مكتب، ومهندس ميكانيكا إنتاج، ولحام CO2، و2 مهندس كهرباء، وفني تجميع لوحات، بالإضافة إلى 2 مساعد إنتاج.

شروط الوظائف

تختلف المؤهلات المطلوبة وفقا لطبيعة الوظيفة، حيث تقبل الشركة الحاصلين على مؤهلات عليا أو متوسطة بحسب التخصص المطلوب.

وتتضمن شروط التقديم ما يلي.

السن من 23 إلى 40 سنة.

الخبرة المطلوبة من عامين إلى 6 أعوام بحسب الوظيفة.

تتراوح الرواتب بين 7800 و8800 جنيه.

يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور مع زيادة قيمة الراتب وفقا للخبرة وطبيعة العمل.

مكان العمل في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة برج العرب في الإسكندرية.

وظائف شركة صينية للبلاستيك والألياف الصناعية

كما أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل في الشركة بمحافظة السويس، وتشمل الوظائف المتاحة عددا من التخصصات الفنية والهندسية.

وتحتاج الشركة إلى مدير فني من الحاصلين على بكالوريوس هندسة، على أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات، بالإضافة إلى 3 فني كهرباء من الحاصلين على مؤهل متوسط صناعي، مع خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

شروط التقديم في وظائف شركة صينية

يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة.

ويتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على الوظائف المعلنة، مع إمكانية زيادة الأجر وفقا للخبرة وطبيعة الوظيفة.

وتقع أماكن العمل في منطقة عتاقة بمحافظة السويس.

وظائف

كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل

يمكن للراغبين في التقدم إلى الوظائف المعلنة التعرف على التفاصيل واستكمال إجراءات التقديم من خلال القنوات التي تحددها وزارة العمل والشركات المعلنة.

وتشمل طرق التقديم الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر، ومديريات العمل التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، إلى جانب إمكانية التواصل المباشر مع الشركات التي أعلنت عن فرص العمل.

كما يمكن متابعة الوظائف الجديدة وشروطها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل، للتعرف على فرص العمل المتاحة وموعد التقديم والمستندات المطلوبة لكل وظيفة.

وينصح المتقدمون بمراجعة شروط كل فرصة قبل التقديم والتأكد من توافق المؤهل والسن والخبرة مع متطلبات الوظيفة، إلى جانب تجهيز المستندات التي قد تطلبها جهة العمل أثناء إجراءات التوظيف.