فرصة لآخر الأسبوع .. إلحق قدّم على وظائف الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية في مجال التشغيل والصيانة، بتخصصات:

( كهرباء قوى - ميكانيكا قوى – اتصالات )

ويشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة في التخصص المطلوب ومقيد بنقابة المهندسين ، وألا يزيد سن المتقدم عن ٣٢ عامًا

علي ان يكون التقديم ابتداء من يوم الجمعة الموافق 2/10/2026 وذلك حتى نهاية الاسبوع



طريقة التقديم والاختبارات لـ وظائف الكهرباء



يتم التقديم على الوظيفة والاطلاع على باقي الاشتراطات الخاصة بها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال الرابط https://eehc.gov.eg/jobs/jobs/alljobs.aspx



- التقديم ابتداء من 2/10/2026 وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر ولا يعتد بأي طلبات غير مستوفية للشروط سالفة الذكر.



- يتم استدعاء المتقدمين للإعلان والمستوفين لشروطه لأداء الاختبارات من خلال وسائل التواصل (رقم الهاتف – البريد الإلكتروني) المسجلة عند التقدم ويلتزم المتقدم بتقديم صورة من (شهادة المؤهل ، شهادة الخدمة العسكرية، كارنية النقابة ، بطاقة الرقم القومي) مع الأصل للاطلاع عليها عند الاستدعاء لأداء الاختبارات المقررة لكل وظيفة.



شروط التعاقد على وظائف الكهرباء

- اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة بنجاح.

- ثبوت اللياقة الطبية للعمل بشركات الكهرباء.

- الأولوية لقاطني المناطق القريبة من مواقع العمل المطلوب التعيين بها.

- يتم التعاقد مع المقبولين بنظام المكافأة الشاملة الشهرية ويوضع العامل تحت الاختبار لمدة عام على الأقل قبل التعيين وفقًا لنظام التعيينات المعمول به بشركات الكهرباء التابعة شريطة اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة.

شروط التقديم لـ وظائف الكهرباء

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، لوظائف الكهرباء أبرزها:

-ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا في تاريخ نهاية التقديم.

-أن يكون مصري الجنسية.

-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

-أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

-لا يشترط وجود خبرة سابقة.

-إجادة العمل ضمن فريق.