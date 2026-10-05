بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار رسمي من وزارة المالية، يترقب الموظفون والعاملون بالإقطاع الإداري بالدولة، موعد صرف مرتبات اكتوبر2026 ، حيث أعلنت الوزارة رسميا مواعيد صرف مرتبات الثلاثة أشهر المقبلة حتى نهاية العام الجاري .

تبكير صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2026 ليبدأ من يوم 22 أكتوبر بدلا من يوم 24 كالمعتاد.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أكتوبر2026 بداية من يوم 22 أكتوبر 2026، وأما عن المتأخرات سيتم صرفها أيام 7، 11، 12 من الشهر نفسه.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2026

تتوافر عدة أماكن رئيسية لصرف مرتبات أكتوبر 2026، تشمل:

- البنوك المصرية: مثل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة.

- مكاتب البريد: المنتشرة في جميع المحافظات.

- ماكينات الصراف الآلي ATM: باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية.

- شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة: التي توفر خدمة السحب النقدي.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

وحسب المواعيد المعلنة من وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من 24 نوفمبر، بينما تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 نوفمبر.



موعد صرف مرتبات ديسمبر 2026

يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026 اعتبارًا من 24 ديسمبر، فيما تُتاح المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

جدول المرتبات والحد الأدنى والأجور

تُصرف رواتب شهر أكتوبر وفقًا لجدول الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري المحدد بحسب الدرجات الوظيفية:

الممتازة 14500

العالية 12250

مدير عام 11250

الدرجة الأولى 9500

الدرجة الثانية 9000

الدرجة الثالثة 8750

الدرجة الرابعة 8500

الدرجة الخامسة 8250

الدرجة السادس 8000

جدول صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 للعاملين بالدولة

قال الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 22 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7، 11، 12 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وطالب العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.