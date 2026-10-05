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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

موعد صرف مرتبات اكتوبر2026
موعد صرف مرتبات اكتوبر2026
رشا عوني

بعد قرار رسمي من وزارة المالية، يترقب الموظفون والعاملون بالإقطاع الإداري بالدولة، موعد صرف مرتبات اكتوبر2026 ، حيث أعلنت الوزارة رسميا مواعيد صرف مرتبات الثلاثة أشهر المقبلة حتى نهاية العام الجاري .

تبكير صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2026 ليبدأ من يوم 22 أكتوبر بدلا من يوم 24 كالمعتاد.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أكتوبر2026 بداية من يوم 22 أكتوبر 2026، وأما عن المتأخرات سيتم صرفها أيام 7، 11، 12 من الشهر نفسه.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2026

تتوافر عدة أماكن رئيسية لصرف مرتبات أكتوبر 2026، تشمل:

- البنوك المصرية: مثل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة.

- مكاتب البريد: المنتشرة في جميع المحافظات.

- ماكينات الصراف الآلي ATM: باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية.

- شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة: التي توفر خدمة السحب النقدي.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

وحسب المواعيد المعلنة من وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من 24 نوفمبر، بينما تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 نوفمبر.


موعد صرف مرتبات ديسمبر 2026

يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026 اعتبارًا من 24 ديسمبر، فيما تُتاح المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

جدول المرتبات والحد الأدنى والأجور

تُصرف رواتب شهر أكتوبر وفقًا لجدول الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري المحدد بحسب الدرجات الوظيفية:
الممتازة 14500
العالية 12250
مدير عام 11250
الدرجة الأولى 9500
الدرجة الثانية 9000
الدرجة الثالثة 8750
الدرجة الرابعة 8500
الدرجة الخامسة 8250
الدرجة السادس 8000

جدول صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 للعاملين بالدولة

قال الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 22 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7، 11، 12 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام  8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وطالب العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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