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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026 وجدول المتأخرات

موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026 وجدول المتأخرات
موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026 وجدول المتأخرات
عبد الفتاح تركي

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2026، بعد تحديد وزارة المالية جدول صرف مستحقات الموظفين عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، إلى جانب مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات التي تصرف بشكل منفصل عن المرتب.

ويبدأ صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، بينما يبدأ صرف مرتبات ديسمبر 2026 يوم الخميس 24 ديسمبر، وفق المواعيد المحددة، فيما حددت وزارة المالية مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات الأخرى لكل شهر.

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متى يبدأ صرف مرتبات نوفمبر 2026؟

يبدأ صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، وتتاح المستحقات المالية للموظفين وفق المواعيد المحددة لكل وزارة وهيئة وجهة إدارية.

وتأتي مواعيد صرف المرتبات ضمن الجدول الذي حددته وزارة المالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة، بما يشمل مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، إلى جانب المتأخرات والمستحقات الأخرى التي تصرف بشكل منفصل عن المرتب.

ما موعد صرف متأخرات مرتبات نوفمبر 2026؟

حددت وزارة المالية أيام 8 و9 و10 نوفمبر لصرف المتأخرات والمستحقات الأخرى الخاصة بمرتبات نوفمبر 2026.

ويستطيع العاملون بالجهاز الإداري للدولة متابعة مواعيد إتاحة مستحقاتهم وفق الجدول المحدد من وزارة المالية، مع الالتزام بالمواعيد المخصصة لصرف المرتبات والمتأخرات.

متى يتم صرف مرتبات ديسمبر 2026؟

من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات ديسمبر 2026 يوم الخميس 24 ديسمبر، وفق جدول وزارة المالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة.

وتصرف المتأخرات الخاصة بشهر ديسمبر خلال أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2026، وذلك وفق المواعيد المحددة لصرف المستحقات التي تصرف بشكل منفصل عن المرتب.

ما موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026؟

حددت وزارة المالية يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر، على أن تتاح المستحقات المالية للموظفين وفق المواعيد المحددة لكل وزارة وهيئة وجهة إدارية.

ويأتي صرف مرتبات أكتوبر ضمن جدول صرف مستحقات العاملين بالدولة الذي يشمل أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، إلى جانب مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات الأخرى.

مرتبات

متى تصرف متأخرات مرتبات أكتوبر 2026؟

من المقرر صرف المتأخرات والمستحقات التي تصرف بشكل منفصل عن المرتب خلال أيام 7 و11 و12 أكتوبر 2026، وفقًا للجدول المحدد من وزارة المالية.

وتأتي هذه المواعيد ضمن جدول صرف المستحقات المالية للعاملين بالدولة، إلى جانب الموعد المحدد لبدء صرف المرتب الشهري عن أكتوبر 2026.

ما طرق صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026؟

وفرت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات بهدف تسهيل الإجراءات أمام العاملين بالدولة، وتشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات ميزة، وتطبيقات الدفع الرقمي.

مرتبات يوليو

وتتيح وسائل الصرف المختلفة للموظفين الحصول على مستحقاتهم المالية من خلال القنوات المحددة، وفق الوسيلة المتاحة لكل موظف.

وتشمل طرق صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026 الآتية.

  • ماكينات الصراف الآلي.
  • فروع البنوك.
  • المحافظ الإلكترونية.
  • بطاقات ميزة.
  • تطبيقات الدفع الرقمي.

ما جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة؟

يشمل جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة تعديلات ملحوظة على رواتب الدرجات الوظيفية المختلفة، وتختلف قيمة الحد الأدنى وفق الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها.

ويحصل موظفو الدرجة الممتازة على 14 ألف و900 جنيه، بينما يحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 12 ألف و900 جنيه.

ويحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها على 11 ألف و400 جنيه، فيما يحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها على 10 آلاف و800 جنيه.

أما موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها، فيحصلون على 9 آلاف و500 جنيه، بينما يحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

ويحصل موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و300 جنيه، فيما يحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه.

ويأتي موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها بقيمة 8 آلاف و100 جنيه، وفق جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الوارد في البيانات.

زيادة المرتبات 2026

ما قيمة الحد الأدنى للأجور حسب الدرجة الوظيفية؟

تتضمن قيمة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الدرجات الوظيفية الآتية.

  • موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألف و900 جنيه.
  • موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألف و900 جنيه.
  • موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 11 ألف و400 جنيه.
  • موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.
  • موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.
  • موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.
  • موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.
  • موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.
  • موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.

ما أهم مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026؟

يتضمن جدول صرف المرتبات موعد بدء صرف مرتبات أكتوبر 2026 يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بينما تبدأ متأخرات ومستحقات أكتوبر التي تصرف بشكل منفصل عن المرتب خلال أيام 7 و11 و12 أكتوبر 2026.

ويبدأ صرف مرتبات نوفمبر 2026 يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، فيما تصرف المتأخرات والمستحقات الأخرى خلال أيام 8 و9 و10 نوفمبر.

أما مرتبات ديسمبر 2026، فمن المقرر أن يبدأ صرفها يوم الخميس 24 ديسمبر، بينما تصرف المتأخرات الخاصة بالشهر خلال أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2026.

زيادة المرتبات2026

وبذلك تتحدد مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات للعاملين بالدولة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 وفق الجدول المحدد، مع إتاحة المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك والمحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة وتطبيقات الدفع الرقمي.

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