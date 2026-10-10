بنك الإسكندرية يقدم أقل سعر للدولار اليوم.. كم سجل الأخضر؟

سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، ليبلغ 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار الواردة من البنوك العاملة في السوق المحلية.

أقل سعر للدولار في البنوك المصرية

جاء بنك الإسكندرية في مقدمة البنوك من حيث انخفاض سعر الدولار، مسجلًا 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

وحل بنك أبوظبي الأول في المرتبة التالية، بسعر 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سجل الدولار نحو 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان وبيت التمويل الكويتي.

وبلغ السعر نحو 52.32 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها التجاري الدولي CIB، وكريدي أجريكول، وقطر الوطني QNB، والبركة، وأبوظبي التجاري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث منشور.

متابعة أسعار الصرف

تختلف أسعار شراء الدولار وبيعه من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير المعتمدة لدى كل مؤسسة مصرفية، لذلك يحرص المتعاملون على مقارنة الأسعار المعلنة قبل إجراء عمليات تحويل العملات أو شراء الدولار وبيعه.