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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر للدولار اليوم السبت 10 أكتوبر

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

 

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات  اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، عند 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات أسعار الصرف الواردة.

أعلى سعر للدولار في البنوك

جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في صدارة البنوك من حيث سعر الدولار، مسجلًا 52.38 جنيه للشراء و52.48 جنيه للبيع.

وسجلت بنوك الأهلي الكويتي و«نكست» و«سايب» والعربي الإفريقي الدولي نحو 52.35 جنيه للشراء و52.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع، فيما سجلت مجموعة من البنوك سعرًا بلغ 52.34 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع.

وشملت هذه المجموعة HSBC، والعقاري المصري العربي، والكويت الوطني، والتنمية الصناعية، وفيصل الإسلامي، والمصري الخليجي، وبنكي مصر والأهلي المصري، والمصرف العربي الدولي.

أسعار الدولار في باقي البنوك

سجل بنك أبوظبي الأول نحو 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك الإسكندرية 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

كما تراوحت الأسعار في عدد من البنوك الأخرى بين 52.30 و52.32 جنيه للشراء، وبين 52.40 و52.42 جنيه للبيع.

استقرار الدولار أمام الجنيه

حافظ الدولار على استقراره في بداية تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وسط متابعة مستمرة لأسعار الصرف المعلنة في القطاع المصرفي المصري.

الدولار سعر الدولار اسعار الدولار

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