شهد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الجلسة الختامية لدورة «منهجية الفتوى المعاصرة»، المنعقدة لطلاب اتحاد طلبة بنجلاديش بمصر، وذلك بمقر دار الإفتاء المصرية، في إطار جهود الدار لتأهيل طلاب العلم الشرعي وتنمية مهاراتهم في التعامل مع القضايا الإفتائية المعاصرة، وتعزيز التواصل العلمي مع الطلاب الوافدين الدارسين في مصر.

الأمانة في النقل والموضوعية في البحث

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، خلال كلمته في الجلسة الختامية، أن الإفتاء رسالة قبل أن يكون وظيفة، وتكليف قبل أن يكون تشريفًا، مشددًا على أن التصدر للفتوى يتطلب توافر مجموعة من الضوابط العلمية والمنهجية والأخلاقية، في مقدمتها الأمانة في النقل والموضوعية في البحث؛ إذ لا يكون المفتي مفتيًا بحق إلا إذا كان أمينًا فيما ينقله عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والأئمة والعلماء، محذرًا من أن غياب الأمانة العلمية قد يؤدي إلى التدليس ونقل الأحكام على غير وجهها الصحيح، خاصة في ظل التطورات التقنية المتسارعة وما أتاحته من سهولة الوصول إلى المعلومات وتداولها.

وأوضح فضيلته أن العمل الإفتائي المعاصر يقتضي من المفتي عدم الاقتصار على مذهب فقهي واحد أو اتجاه بعينه، وإنما الانفتاح الواعي على المدارس الفقهية المختلفة، والإلمام بأقوال العلماء ومناهجهم، بما يعينه على التعامل مع الوقائع المستجدة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن الموضوعية العلمية قد تقتضي من المفتي الاستفادة من رأي فقهي في مذهب آخر غير المذهب الذي ينتسب إليه، متى كان هذا الرأي أكثر ملاءمة للواقعة وأقدر على تحقيق مصالح الناس والتيسير عليهم وفق الضوابط الشرعية.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص يفرض على المشتغلين بالإفتاء الجمع بين التأصيل العلمي وفهم الواقع، ووضع المسائل في مواضعها والقضايا في نصابها، داعيًا الطلاب إلى عدم التردد في الرجوع إلى مشايخهم وأساتذتهم والمؤسسات الإفتائية الموثوقة عند مواجهة المسائل التي تحتاج إلى مزيد من البحث والتثبت، مؤكدًا أن التشاور العلمي والرجوع إلى أهل الاختصاص من أهم مقومات سلامة الفتوى.

وفي سياق متصل، استعرض فضيلته جهود دار الإفتاء المصرية في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة العلوم الشرعية والعمل الإفتائي، مشيرًا إلى منصة «حصين – المرجع الإفتائي الدولي»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتاوى، وتضم رصيدًا ضخمًا من الفتاوى والمصادر العلمية المعتمدة، إلى جانب إصدارات دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والمراجع الأصيلة في الفقه والتفسير والحديث وغيرها من العلوم الشرعية، موضحًا أن المنصة تهدف إلى تيسير وصول الباحثين والمفتين وطلاب العلم إلى المعرفة الشرعية الموثوقة، ومساعدتهم في البحث والمقارنة بين الأقوال الفقهية بتسع لغات، دون أن تكون بديلًا عن دور العالم المتخصص في فهم الواقع وتنزيل الأحكام على الوقائع.

ولفت فضيلة المفتي إلى حرص دار الإفتاء المصرية على توسيع نطاق الخدمات الإفتائية والمعرفية في حصين بلغات متعددة، بما في ذلك اللغات المحلية التي يتحدث بها المسلمون في مختلف أنحاء العالم، كاشفًا عن تطلع الدار إلى الوصول إلى ثلاثين لغة قبل حلول عام 2030، بما يسهم في إيصال المعرفة الشرعية الصحيحة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز التواصل مع المجتمعات الإسلامية بمختلف ثقافاتها ولغاتها.

وفي ختام كلمته، أعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن سعادته بلقاء الطلاب البنجلاديشيين، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية، وأن يعودوا إلى بلادهم محمَّلين بالعلم النافع والخبرة التي تعينهم على أداء رسالتهم في خدمة مجتمعاتهم، وأن يتبوَّؤوا أعلى المناصب والدرجات التي تمكنهم من بيان أحكام الشريعة الإسلامية وتبليغها على الوجه الصحيح، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية ستظل دارًا لهم ووجهة علمية مرحِّبة بهم.