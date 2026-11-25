التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة إيمانويل ريدل دروين، نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة بروباركو، المعنية بتمويل القطاع الخاص ضمن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك على هامش مشاركته بمؤتمر «طموح إفريقيا» بالعاصمة الفرنسية باريس، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل القطاع الخاص والاستثمار وريادة الأعمال.

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية الشراكة مع مؤسسة بروباركو، باعتبارها إحدى المؤسسات المعنية بتمويل القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى تنوع استثماراتها في السوق المصرية، والتي تشمل عددًا من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وأشار د.أحمد رستم، إلى أهمية توسيع التعاون في مجال ريادة الأعمال، من خلال الاستفادة من خبرات مؤسسة «ديجيتال أفريكا» التابعة لبروباركو، وتعزيز الشراكة بينها وبين مركز مصر لريادة الأعمال، بما يدعم الشركات الناشئة ويسهم في تطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر، من خلال إنشاء وتطوير حاضنات ومسرّعات الأعمال، وتوسيع برامج التوجيه والإرشاد، وتبادل الخبرات، وبحث فرص إنشاء برامج تمويل مشتركة وتيسير الوصول إلى استثمارات رأس المال المخاطر.

وفيما يتعلق بآلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر، أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع بروباركو في إطار الآلية، التي تستهدف حشد رءوس الأموال الخاصة لتمويل مشروعات البنية التحتية، والتوسع في إتاحة التمويل بالعملة المحلية، والحد من الالتزامات المالية المحتملة على الحكومة، وتعزيز الاستثمارات المستدامة

وفي هذا الإطار، رحّبت نائبة الرئيس التنفيذي للمؤسسة بدراسة سبل المشاركة الفاعلة في آلية ضمان تمويل البنية التحتية، مؤكدةً أهمية تطوير هذه المبادرة وبلورتها، بما يدعم جهود حشد التمويلات المستدامة ويُسرّع من وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية."

وأضافت أن بروباركو يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص الفرنسي في السوق المصرية، من خلال الاستفادة من شبكة علاقاتها للتواصل مع الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار في مصر، وتعريفها بالفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية.