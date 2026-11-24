عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً ثنائيًا مع جيلان نييمبو، وزير التخطيط بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر «طموح إفريقيا» المنعقد بالعاصمة الفرنسية «باريس».

وذلك في إطار لقاءاته المستمرة مع ممثلي الحكومات وكبار المسئولين.

وشهد اللقاء مناقشة تنسيق أوجه التعاون المشترك بين البلدين بما ينعكس على جهود التنمية وتبادل الخبرات خاصة في مجالات التعدين والسياحة، كما وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدعوة لنظيره الكونغولي لزيارة مصر في إطار الأولوية التي توليها الدولة لتنمية وتطوير العلاقات المصرية الإفريقية.

وعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتطوير عملية التخطيط التنموي، ومنظومة الحسابات القومية، بالإضافة إلى إجراءات تطوير آليات التمويل المبتكر من خلال آلية ضمان تمويل البنية التحتية، وإجراءات تمكين الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وأكد الدكتور أحمد رستم، على أهمية انعقاد المؤتمر الذي يستعرض الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها قارة إفريقيا سواء على صعيد الثروات الطبيعية والمواد الخام والموارد البشرية، مشيرًا إلى أهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية والاتفاقيات الأخرى الإقليمية بما يفتح آفاقًا أوسع للاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري ويعزز مساهمة القارة في سلاسل القيمة العالمية.

وعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري الذي حقق صمودًا أمام العديد من الازمات الإقليمية والدولية وهو ما انعكس على زيادة معدلات النمو، مشيرًا إلى استعداد الحكومة لإطلاق برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي من المقرر الانتهاء منه خلال ديسمبر المقبل