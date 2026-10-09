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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية في لقاء مستثمرين أتراك: فرص وحوافز للقطاعات الصناعية والإنتاجية

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي يتحسن.. بأداء جيد للقطاعات الصناعية والإنتاجية خلال العام المالى الماضى.

دعا الوزير، فى لقائه مع عدد من المستثمرين الأتراك على هامش مشاركته بمنتدى اسطنبول الاقتصادى، الشركات التركية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المصرية والاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية.

قال كجوك، إننا نمتلك موارد وبنية تحتية متطورة وموقعًا استراتيجيًا جاذبًا للاستثمار، لافتًا إلى أننا ننفذ إصلاحات مالية وهيكلية لإفساح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والتنموى.

أضاف الوزير، أننا نعمل على تغيير الواقع الضريبى للأفضل، بتعزيز مسار الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا نحرص على الاستماع لأفكار ومقترحات ومطالب مجتمع الأعمال وتذليل أى تحديات تواجههم.

وزير المالية مال واعمال أحمد كجوك الاقتصاد المصري منتدي اسطنبول الاقتصادي المستثمرين الأتراك

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