مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم "سيناء" في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي



رداً على استفسار حول التصريحات التي صدرت على مدار اليومين الماضيين من قبل وزير المالية الاسرائيلي.. صرح مصدر مطلع بأن مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم "سيناء" في تصريحات المسئول المشار اليه، مؤكدا ان التهديدات الجوفاء التي ترددت تتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الثالثة والخمسين لنصر اكتوبر المجيد، وهو ما تنتفي معه الحاجة لأية تأكيدات بشان قدرة مصر على حماية أراضيها وحفظ استقلالها في مواجهة أية أخطار .

كما اعتبر المصدر، تصريحات وزير المالية الاسرائيلي حول سيناء وتهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة - على مدار اليومين الماضيين- محاولة مكشوفة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية من خلال إطلاق مثل هذه التصريحات.

وقال المصدر إن المجتمع الدولي بأسره يدرك ان الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسئولية جعل ظروف الحياة شبه مستحيلة في غزة في محاولة لدفع سكان القطاع للرحيل عن أرضهم وإنهاء القضية الفلسطينية؛ وهو ما لم ولن تقبله مصر ولن تشارك فيه.

وأشار إلى أن مصر لا تقبل الزج باسمها في مزايدات سياسية، وتصر على موقفها الرافض للتدخل في اي شأن داخلي لأي دولة.