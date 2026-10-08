وزير المالية: نتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات مع تركيا

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قال أحمد كجوك وزير المالية: "إننا نتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات مع تركيا؛ لتطوير السياسات المالية المحفزة للتنمية بالبلدين، موضحًا أننا حريصون على تحقيق التكامل الاقتصادي بتعزيز حركة التجارة والنقل والربط اللوجيستي بين البلدين".



وأضاف كجوك- خلال لقائه مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركتهما بمنتدى إسطنبول الاقتصادي- "أننا نعمل على تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والتطوير الجمركي والضريبي والتعاقدات العامة"، لافتًا إلى تعزيز التعاون المشترك؛ لبناء القدرات البشرية والتطوير المؤسسي ببرامج تدريبية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى الاستفادة من التجربة التركية في تيسير وتبسيط الإجراءات الداعمة لتنافسية منظومة التصدير؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ للأسواق العالمية.