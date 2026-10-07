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وزير المالية: أطلقنا جائزة «التميز المؤسسي» لأول مرة بمصلحة الضرائب وستكون للمخلصين فى خدمة الناس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: أطلقنا جائزة «التميز المؤسسي» لأول مرة بمصلحة الضرائب وستكون للمخلصين فى خدمة الناس

وزير المالية وموظفو الضرائب
وزير المالية وموظفو الضرائب
محمد يحيي

احتفى أحمد كجوك وزير المالية، بالموظفين الفائزين بجوائز التميز المؤسسى بمصلحة الضرائب، قائلًا: «سعيد جدًا بتكريم المتميزين بمصلحة الضرائب اللى سهلوا وبسَّطوا لشركائنا الممولين.. شكرًا لكل واحد.. بيقدم خدمة أفضل وبيساعد المجتمع  الضريبي.. إننى فخور جدًا بحل مشاكل الممولين.. وأرى بداية عمل جماعي يدفع مسار التحول لثقافة خدمة العملاء».

https://www.elbalad.news/7055522

وأضاف الوزير، موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الضرائب: «التفاصيل الصغيرة واتساقها مع بعض تصنع الفارق الكبير لصالح شركائنا.. والممولون تجاوبوا مع تجربتكم.. وحافظوا عليها بمزيد من المرونة والتبسيط والتسهيل.. وشفنا مع بعض.. الإيرادات الضريبية بتزيد دون فرض أعباء إضافية.. نتيجة للثقة ودخول ممولون جدد للمنظومة الضريبية طواعية».

وأشار  إلى أننا أطلقنا جائزة التميز المؤسسي لأول مرة بمصلحة الضرائب وستكون سنوية لكل من يُخلص فى خدمة الناس. 

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب: «شكرًا لزملائى اللى شرفونا.. وكانوا على قد الرهان.. معًا.. نكمل اللى بدأناه.. فى مسار التسهيلات الضريبية.. وسنكرم كل من يتفانى فى تبسيط وتسهيل وتحسين الخدمات الضريبية».

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