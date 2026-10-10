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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: الفائض الأولي بلغ 4.9% والعجز الكلي تراجع لـ5.8% ونستهدف خفض الدين لـ78%

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

أكدت وزارة المالية، أن أولويات السياسات المالية تدعم وتتكامل مع المسار الاقتصادى الهادف لتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل فى مصر، موضحة أن إدارة المالية العامة للدولة تتمتع بمرونة كبيرة لتحريك عجلة الاقتصاد ودفع النمو مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين.

وذكر بيان لوزارة المالية، بعد تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أننا سنعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع هيكل النمو ودفع زيادة الصادرات السلعية والخدمية، لافتًا إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.

اصلاحات اقتصادية 

أضافت وزارة المالية، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية فى المدى المتوسط، مشيرة إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو لتسجل ٥,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

أكدت الوزارة، أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويستحوذ على ٦٥٪ من الاستثمارات، ويحققق معدلات نمو مرتفعة، لافتة إلى أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع مزيدًا من النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين.

فائض أولي 

أوضحت الوزارة، أن الفائض الأولي بلغ ٤,٩٪ من الناتج المحلى، والعجز الكلي تراجع إلى ٥,٨٪ من الناتج المحلي خلال العام الماضي رغم كل التحديات، مؤكدة أن «التسهيلات الضريبية» أسهمت في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى إلى ١٣٪ العام المالي الماضي دون أعباء إضافية.

أضافت الوزارة، أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية تفرض تحديات على المالية العامة، وأن الأمور ستتحسن كثيرًا مع انخفاض أسعار الفائدة، موضحة أنه يتم توجيه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لتسريع مسار وخطة خفض المديونية الحكومية للناتج المحلى.

أشارت الوزارة، إلى أننا نستهدف خفض الدين إلى ٧٨٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧ وتقليل الدين الخارجي بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا، لافتة إلى أننا مستمرون فى برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية.
 

وزارة المالية اخبار مصر مال واعمال الاقتصاد المصري السياسات المالية الدين العام ستاندر آند بورز

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