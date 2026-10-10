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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابتة دون تغيير.. العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه مساء اليوم، السبت 10-10-2026، داخل السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية

واصل متوسط سعر العملات الأجنبية الاستقرار دون تغيير على مستوى العملات المختلفة دون تغيير.

25 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملات الأجنبية

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار 52.32 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 58.54 جنيه للشراء و58.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 69.14 جنيه للشراء و69.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 36.77 جنيه للشراء و36.87 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي 

وسجل سعر الكرون النرويجي 5.46 جنيه للشراء و5.48 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الكرون السوريدي 

وصل سعر الكرون السويدي 5.21 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 62.83 جنيه للشراء و62.03 جنيه للبيع.

 

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 33.04 جنيه للشراء و33.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي 

وبلغ سعر الدولار الأسترالي 36.39 جنيه للشراء و36.5 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني 7.8 جنيه للشراء و7.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني سعر الدولار الاسترالي سعر اليوان الصيني سعر العملات الأجنبية اليوم البنك المركزي المصري

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