ثابتة دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن

استقر سعر العملات الأجنبية في تعاملات مساء اليوم الجمعة 9-10-2026 على مستوي السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية

وصل سعر العملات الأجنبية؛ ثباتاً من دون تغيير على مستوى البنوك المصرية؛ منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي قبل يومين.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار 52.32 جنيها للشراء و 52.46 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 58.54 جنيها للشراء و 58.71 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 36.77 جنيها للشراء و 36.87 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 69.14 جنيها للشراء و 69.34 جنيها للبيع .

سعر الكرون الدنماركي

وسجل سعر الكرون الدنماركي 7.83 جنيها للشراء و 7.85 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.46جنيها للشراء و 5.488 جنيها للبيع .

سعر الكرون السويدي

وسجل سعر الكرون السويدي 5.21 جنيها للشراء و 5.22 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 62.83 جنيها للشراء و 63.03 جنيها للبيع.

سعر الـ 100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 33.04 جنيها للشراء و33.13 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 36.39 جنيها للشراء و 36.5 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.8 جنيها للشراء و 7.82 جنيها للبيع.