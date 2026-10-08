ثابتة بدون تغيير.. العملات الأجنبية اليورو والدولار في البنوك الآن

استقر سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية الليوم الخميس 8-10-2026 بدون تغيير وذلك علي مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

بلغ متوسط سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه دون تغيير بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار 52.32 جنيها للشراء و52.46 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 58.54 جنيها للشراء و 58.71 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه اللإسترليني 69.14 جنيها للشراء و 69.34 جنيها للبيع.

سعر الدولارا الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 36.77 جنيها للشراء و 36.87 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.83 جنيها للشراء و 7.85 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.46 جنيها للشراء و 5.48 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.21 جنيها للشراء و 5.22 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 62.83 جنيها للشراء و 63.03 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 33.04 جنيها للشراء و 33.13 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 36.39 جنيها للشراء و 33.5 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.8 جنيها للشراء و 7.83 جنيها للبيع.