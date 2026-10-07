دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

استقرت أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي اليوم الأربعاء 7-10-2026.

سعر العملات الأجنبية

وسجلت العملات الأجنبية ثباتا من دون تغيير بمختلف البنوك.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 52.32 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 58.54 جنيه للشراء و58.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 69.14 جنيه للشراء و69.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 36.77 جنيه للشراء و36.87 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.83 جنيه للشراء و 7.85 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.46 جنيه للشراء و5.48 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي 5.21 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 62.283 جنيه للشراء و 63.03 جنيه للبيع.

سعر الـ 100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.044 جنيه للشراء و33.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي 36.39 جنيه للشراء و5.35 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني 7.8 جنيه للشراء و7.82 جنيه للبيع.