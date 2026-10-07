قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطيران المدني السعودي: تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما
متحدث الوزراء: 650 ألف زائر لموقع منتدى مصر و8.5 ألف مواطن يشاركون في الجلسات
قوات تحالف: تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض
مواعيد ومسارات جديدة .. ​بدء تشغيل خط مباشر لأتوبيسات BRT بين «الزراعي» و«صن كابيتال» غدًا الخميس
وزير الحرب الأمريكي: حاملة الطائرات "لينكولن" أغرقت 64 سفينة حربية إيرانية
أسطورة الصاعقة.. ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي: أبويا كان قلبه ميت والموت بيخاف منه
مصرع طالبين وإصابة ثالث.. تطورات حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية في شبرامنت
«التصالح ليس مجرد إجراء».. برلماني: تقنين الأوضاع يحفظ حقوق المواطنين ويدعم التخطيط العمراني
«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي
نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن
عباس شومان: أفريقيا تحظى باهتمام خاص .. والوافدون سفراء لمصر والأزهر.. صور
الزمالك يسقط بثلاثية أمام زد في افتتاح مشواره بكأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقرت أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي اليوم الأربعاء 7-10-2026.

سعر العملات الأجنبية

وسجلت العملات الأجنبية ثباتا من دون تغيير بمختلف البنوك.

25 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملات الأجنبية

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 52.32 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 58.54 جنيه للشراء و58.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 69.14 جنيه للشراء و69.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وسجل سعر الدولار الكندي 36.77 جنيه للشراء و36.87 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 7.83 جنيه للشراء و 7.85 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي 

وصل سعر الكرون النرويجي 5.46 جنيه للشراء و5.48 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي 5.21 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 62.283 جنيه للشراء و 63.03 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سعر الـ 100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.044 جنيه للشراء و33.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي  36.39 جنيه للشراء و5.35 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني 7.8 جنيه للشراء و7.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو سعر الدولار سعر الجنيه الإسترليني سعر العملات الأجنبية العملات الأجنبية اليوم سعر العملات الأجنبية في البنوك البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

د. علي جمعة

علي جمعة يكشف عن عمل يديم عليك ستر الله في الدنيا والآخرة

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

ترشيحاتنا

نزلات البرد

مع تقلبات الطقس.. اكتشف طرق علاج نزلات البرد عند الأطفال والكبار

المشاجرة

ألفاظ خارجة وسلاح أبيض.. مشاجرة بين طالبات مدرسة الصنايع بنات في السويس

القلب

طعام لذيذ يحمى من أمراض القلب.. اكتشفه

بالصور

وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى

تسلا تمدّد تشغيل روبوتاكسي أوستن وسط تحديات القيادة الليلية

روبوتاكسي
روبوتاكسي
روبوتاكسي

لماذا يشعر بعض الركاب بالغثيان داخل السيارات الكهربائية؟

الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد