أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 7 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.39 جنيه

سعر الشراء: 52.25 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.91 جنيه

سعر الشراء: 58.75 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.42 جنيه

سعر الشراء: 69.20 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.96 جنيه

سعر الشراء: 13.92 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.26 جنيه

سعر الشراء: 14.23 جنيه.