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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار
البهى عمرو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 7 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.39 جنيه

سعر الشراء: 52.25 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.91 جنيه

سعر الشراء: 58.75 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.42 جنيه

سعر الشراء: 69.20 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.96 جنيه

سعر الشراء: 13.92 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.26 جنيه

سعر الشراء: 14.23 جنيه.

الدولار أسعار الدولار أسعار الدولار والعملات الأجنبية أسعار العملات الأجنبية صدى البلد

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