أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 7 أكتوبر 2026.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي
سعر البيع: 52.39 جنيه
سعر الشراء: 52.25 جنيه.
اليورو
سعر البيع: 58.91 جنيه
سعر الشراء: 58.75 جنيه.
الجنيه الإسترليني
سعر البيع: 69.42 جنيه
سعر الشراء: 69.20 جنيه.
الريال السعودي
سعر البيع: 13.96 جنيه
سعر الشراء: 13.92 جنيه.
الدرهم الإماراتي
سعر البيع: 14.26 جنيه
سعر الشراء: 14.23 جنيه.