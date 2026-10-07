ارتفاع سعر النفط 100 دولار وسط هجمات الحوثيين المدعومين من إيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم، الأربعاء، مع اقتراب عاصفة من مناطق إنتاج النفط الأمريكية وهجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على السعودية، ما أثار مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، حسبما ذكرت رويترز.

ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.92% ليصل إلى 101.51 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.92% ليصل إلى 90.25 دولارًا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية الأمريكيون إن العاصفة التي ضربت خليج المكسيك قد تصبح أول إعصار أطلسي في عام 2026 في غضون يومين، وتهدد منطقة مسؤولة عن 15% من إنتاج النفط الخام الأمريكي.

وجاءت هذه المكاسب أيضاً بعد هجمات الحوثيين التي استهدفت مطارات في جازان ونجران بالسعودية مع تصاعد حدة الأعمال العدائية بين الرياض والجماعة.