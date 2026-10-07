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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مع عيد ميلاد «بوتين» .. انفجارات عنيفة تهز «كييف» بهجوم صاروخي ومسيّر واسع

كييف
كييف
خاطر عبادة

 هزّت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من فجر اليوم 7 أكتوبر، إثر هجوم صاروخي ومسيّر واسع شنته موسكو، تزامناً مع عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرابع والسبعين.

انفجارات مُتتالية في قلب العاصمة

وفقاً لصحيفة كييف إندبندنت، سُمع دوي انفجارات متعددة في كييف حوالي الساعة 3:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، وفقاً لصحفيي صحيفة "كييف إندبندنت" المتواجدين في الموقع.. وكان سلاح الجو الأوكراني قد حذّر في وقت سابق من اقتراب عدة قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95" من الحدود.

وقال تيم زادوروجني من الصحيفة واصفاً الوضع: "الصواريخ تتساقط واحداً تلو الآخر. ما لا يقل عن 10 إلى 12 انفجاراً حسب ما أستطيع عده.. إنه صوت عالٍ جداً في وسط المدينة"، فيما أفاد صحفيون آخرون بوقوع عمليات قصف في أنحاء منطقة بوديل، حيث شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد في سماء العاصمة.

أضرار في منشآت ومرافق تخزين

من جانبه، أفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو بوقوع ضربة في "منطقة غير سكنية" غير محددة في مقاطعة أوبولون، بينما تعرضت مرافق مستودعات للهجوم في مقاطعة بوديل.. ولم يتضح على الفور حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

تحذير مسبق من زيلينسكي

وفي وقت سابق من مساء أمس، اتجهت طائرات مسيّرة نحو العاصمة حوالي الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، حسبما أفادت القوات الجوية الأوكرانية، حيث أُعلن عن حالة تأهب لغارة جوية في المدينة استمرت من الساعة 9:09 مساءً حتى 9:58 مساءً.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حثّ في وقت سابق من اليوم المواطنين على أخذ إنذارات الغارات الجوية على محمل الجد، محذراً من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق، مستشهداً بمعلومات استخباراتية حديثة، قائلاً: "أرجوكم، اعتنوا بأنفسكم. أرجوكم، استجيبوا لإشارات خطر الصواريخ".

يُذكر أن روسيا كانت قد شنّت هجوماً على كييف الليلة الماضية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من السيارات، كما استهدفت الجسور الرئيسية في المدينة خلال الأيام الأخيرة.

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