حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، عن موقف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، من محمود صلاح لاعب الفريق الشاب، وموقفه من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

وقال شوبير إن حسام حسن يتابع محمود صلاح، لكنه يرى أن اللاعب لا يزال صغيرًا على المشاركة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موضحًا: «محمود مش هيلعب مباراة الأهلي والزمالك لأنه لسه صغير، ومش هقعد أقول لامين يامال وميسي، الموضوع بقى مستهلك».

ووجه حسام حسن، وفقًا لتصريحات شوبير، رسالة إلى محمود صلاح، مؤكدًا أنه لاعب جيد ويمتلك إمكانيات مميزة، لكنه يحتاج إلى التركيز على تطوير نفسه والتعامل بشكل جيد مع خطواته المقبلة.

وأضاف شوبير نقلًا عن حسام حسن: «أنا بقول لمحمود: أنت لاعب كويس جدًا، خلي بالك من نفسك، ظبط تعاملك وحدد خطواتك واستفيد من تجارب غيرك، لأن ممكن تكون لاعب مميز جدًا ومحدش يشوفك بعد كدا».