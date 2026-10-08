السعودية تفتح تحقيقًا في سلامة الطيران بعد واقعة «فلاي دبي»

فتحت السلطات السعودية تحقيقًا يتعلق بسلامة الطيران في واقعة طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي»، التي اضطرت إلى الهبوط في مدينة تبوك بعد حادث أمني داخل قمرة القيادة، في خطوة تهدف إلى بحث ملابسات الحادث وانعكاساته المحتملة على إجراءات السلامة الجوية، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وتعود الواقعة إلى 30 سبتمبر الماضي، عندما كانت الرحلة «FZ1073» في طريقها من دبي إلى إسرائيل، قبل أن تشهد قمرة القيادة حادثًا تسبب في فقدان السيطرة على الطائرة ودخولها في هبوط حاد. وتمكن أفراد من الطاقم وعدد من الركاب من السيطرة على الموقف، فيما تولى طيار احتياطي كان على متن الرحلة قيادة الطائرة، قبل هبوطها اضطراريًا بأمان في مطار تبوك شمال غربي السعودية.

وبحسب «رويترز»، فإن التحقيق السعودي يكتسب أهمية خاصة لأنه يتعلق بواقعة يُشتبه في أنها كانت متعمدة، إذ تشير التحقيقات الأولية إلى أن مساعد الطيار هاجم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة، في محاولة يُعتقد أنها استهدفت إسقاط الطائرة، قبل أن يتمكن الركاب وأفراد الطاقم من إحباط المحاولة.

وأوضحت المصادر أن التحقيق السعودي يجري وفق قواعد التحقيق في حوادث الطيران المنصوص عليها في الملحق رقم 13 لاتفاقية منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، وهي قواعد تركز بصورة أساسية على تحديد العوامل المتعلقة بسلامة الطيران ومنع تكرار الحوادث، وليس تحديد المسؤولية الجنائية.

وتشارك الولايات المتحدة والإمارات في التحقيق، بينما أبدت إسرائيل استعدادها للمشاركة، لكنها لم تتلقَ حتى الآن دعوة رسمية، بحسب المصادر التي تحدثت إلى «رويترز». وفي الوقت نفسه، تجري الإمارات تحقيقًا جنائيًا منفصلًا في الواقعة، بعدما وصف الادعاء العام الإماراتي الحادث بأنه محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي.

وتسلط التحقيقات المتوازية الضوء على أهمية تحديد الملابسات الدقيقة للحادث، بما في ذلك إجراءات تأمين قمرة القيادة وفحص الخلفيات والإجراءات المتبعة قبل السماح لأفراد الطاقم بالعمل على الرحلات التجارية، في وقت تواصل فيه السلطات المعنية استكمال التحقيقات للوصول إلى نتائج نهائية.

