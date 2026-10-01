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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين

سوريا تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين
سوريا تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين
القسم الخارجي

تدرس سوريا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى اليمن للمشاركة في العمليات الجارية ضد جماعة الحوثي، في خطوة من شأنها أن تضيف بُعدًا جديدًا إلى التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة، وفقًا لما أورده موقع «أكسيوس» الأمريكي، الأربعاء.

ونقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن السعودية وسوريا تجريان مباحثات بشأن نشر قوات سورية في اليمن، لمساندة العمليات التي تنفذها القوات اليمنية المدعومة من الرياض ضد الحوثيين، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أُحيطت بالمباحثات من جانب البلدين، ولا تعارض الفكرة من حيث المبدأ.

وبحسب «أكسيوس»، فإن أحد الخيارات المطروحة يتضمن إرسال ما بين 10 آلاف و20 ألف جندي سوري إلى اليمن، للمشاركة في العمليات العسكرية الرامية إلى استعادة مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي، من بينها مواقع استراتيجية على الساحل الغربي ومناطق قريبة من مضيق باب المندب.

وتأتي هذه المباحثات بالتزامن مع تصعيد عسكري كبير في اليمن، بعدما بدأت القوات الحكومية اليمنية، بدعم سعودي، عملية واسعة لاستعادة مناطق من قبضة الحوثيين، في ظل احتدام المعارك على عدد من الجبهات.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة «رويترز» بأن دمشق تدرس خيارات أخرى إلى جانب نشر القوات، من بينها تقديم مساعدات دفاعية لحماية الأراضي السعودية من الهجمات، بينما أكد مسؤول سوري أن الأولوية الرئيسية للحكومة تظل التعافي وإعادة بناء البلاد بعد سنوات الحرب.

وتشير هذه التطورات إلى احتمال اتساع نطاق المشاركة الإقليمية في الحرب اليمنية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بالتزامن مع استمرار الهجمات الحوثية والتصعيد العسكري في المنطقة.

سوريا إرسال قوات عسكرية اليمن جماعة الحوثي السعودية

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