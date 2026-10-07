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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب على جوازات السفر الأمريكية .. صورة الرئيس الأمريكي تُثير جدلًا قبل إصدار 2028

ترامب على جوازات السفر الأمريكية
ترامب على جوازات السفر الأمريكية
القسم الخارجي

قالت صحيفة ميرور البريطانية إنه من المتوقع أن تظهر صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جوازات السفر الأمريكية اعتبارًا من عام 2028.

واستعرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التصميم الجديد للوثيقة، التي تحمل طابعًا ذهبيًا، ويبدو أن صورة الرئيس تظهر داخل صفحتها الأولى، قبل أن تستعرض الصفحات تاريخ الولايات المتحدة الممتد على مدى 250 عامًا.

ومع ذلك، ترى بعض الشركات التجارية المتخصصة في خدمات جوازات السفر أن إدراج صورة ترامب قد يكون إلزاميًا.

وقال ديفيد الولديش، مؤسس ورئيس شركة ItsEasy.com، التي تقدم خدمات جوازات السفر والتأشيرات، إن صورة ترامب تبدو غير قابلة للتفاوض.

وأضاف الولديش أن تقديره الشخصي هو أن الحزب الموجود في السلطة خلال الولاية الرئاسية المقبلة سيحدد ما إذا كانت صورة ترامب الجديدة ستظل لفترة قصيرة أم ستقتصر على إصدار محدود.

وقال أيضًا إن الأشخاص الذين لا يريدون صراحةً ظهور صورة الرئيس على جوازات سفرهم قد تكون أمامهم فترة زمنية ضيقة للتقدم للحصول على الجواز.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تأكيد أن التصميم الجديد لجواز السفر سيتضمن صورة الرئيس، لكنه قال إن صورة الرئيس ترامب تظهر في ما يُعرف باسم جواز السفر الوطني، الذي صدر بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وهو متاح حتى نفاد الكمية.

إضافة صورة ترامب إلى بعض جوازات السفر بمناسبة الذكرى الـ250 للولايات المتحدة

كشفت إدارة ترامب عن تصميم جديد ومحدود الإصدار لجواز السفر الأمريكي، يتضمن صورة للرئيس دونالد ترامب، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، شارك ترامب صورة للصفحات المصممة حديثًا من جواز السفر، وتتضمن إحدى الصفحات صورة له وهو يرفع قبضتيه أثناء جلوسه خلف مكتب ريزولوت، مع إعلان الاستقلال في الخلفية، إلى جانب توقيعه أسفل الصورة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن جوازات السفر ستصبح متاحة اعتبارًا من 6 يوليو، وذلك حتى نفاد الكمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس لربط المؤسسات الأمريكية، بما في ذلك المباني الفيدرالية والمواقع الإلكترونية والوثائق، باسمه أو صورته.

وأثار عرض روبيو للتصميم الجديد ضجة عبر الإنترنت، حيث شبّه بعض المستخدمين فخامته بإطلاق المنتجات الذي تتبعه شركات التكنولوجيا ومديروها التنفيذيون.

وتضمن العرض عددًا من السمات المرتبطة بأسلوب ترامب، من بينها التركيز على اللون الذهبي، ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي تستعرض تاريخ الولايات المتحدة، فضلًا عما وصفه روبيو بأنه أجمل عرض حكومي رأيته على الإطلاق.

وجاء الإعلان ضمن فعالية America.gov، التي كشفت أيضًا عن موقع إلكتروني يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، مثل الحصول على جواز السفر.

ومن المقرر أن يكون جواز السفر لعام 2028 أول جواز سفر أمريكي يمكن الحصول عليه بالكامل عبر الإنترنت باستخدام موقع America.gov.

صحيفة ميرور البريطانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جوازات السفر الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

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