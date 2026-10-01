رويترز: سوريا تدرس تقديم مساعدات عسكرية للسعودية

تدرس سوريا إمكانية تقديم مساعدات عسكرية إلى السعودية، في ظل تصاعد الحرب ضد الحوثيين، وفقًا لمسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أُحيطا علمًا بالأمر.

وقالت المصادر بحسب وكالة رويترز إن الخيارات قيد الدراسة تشمل تقديم مساعدات دفاعية لحماية المملكة من الهجمات، أو نشر قوات سورية في مهام هجومية للمساعدة في قتال الحوثيين إلى جانب القوات اليمنية المدعومة من السعودية.

وقال المسؤول الأمريكي إن السعودية طلبت من سوريا نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين.

وقال دبلوماسي سوري إن سوريا تقف بثبات إلى جانب السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، لكن الأولوية الرئيسية للحكومة السورية تتمثل في القضايا الداخلية، مثل التعافي من الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد.

وأضاف الدبلوماسي في بيان أن أي طلب من السعودية للتعاون العسكري أو تبادل الخبرات سيجري حصريًا عبر القنوات الرسمية، وفي إطار الاتفاقيات الثنائية التي تنظم العلاقات بين البلدين الشقيقين.