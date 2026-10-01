قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة
رئيس بحوث البصل: مصر الرابع عالميًا في الإنتاج.. وارتفاع الأسعار مستمر حتى يناير
سوريا تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين
رسائل حاسمة من البابا تواضروس عن استثمار العمر
الأقمار الصناعية ترصد صور توثق تدمير مخزن صواريخ للحوثيين في صعدة
البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي 2.6 تريليون جنيه في مايو الماضي
مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة والوقاية: الطاعون لا يُقارن بـ «كورونا» وعلاجه متوفر
ذنوب يفعلها المسلم تؤجل قبول التوبة.. تعرف عليها
رويترز: سوريا تدرس تقديم مساعدات عسكرية للسعودية
عرض من قناة فضائية.. أضا يكشف سبب استقالة محمود عاشور من لجنة التحكيم
أحمد رزق: استعددنا لمواجهة زد قبلها بيومين.. والناشئون مستقبل الزمالك
لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويترز: سوريا تدرس تقديم مساعدات عسكرية للسعودية

ولي العهد السعودي والرئيس السوري
ولي العهد السعودي والرئيس السوري
القسم الخارجي

تدرس سوريا إمكانية تقديم مساعدات عسكرية إلى  السعودية، في ظل تصاعد الحرب ضد الحوثيين، وفقًا لمسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أُحيطا علمًا بالأمر.

وقالت المصادر بحسب وكالة رويترز إن الخيارات قيد الدراسة تشمل تقديم مساعدات دفاعية لحماية المملكة من الهجمات، أو نشر قوات سورية في مهام هجومية للمساعدة في قتال الحوثيين إلى جانب القوات اليمنية المدعومة من السعودية.

وقال المسؤول الأمريكي إن السعودية طلبت من سوريا نشر قوات للمشاركة في القتال ضد الحوثيين.

وقال دبلوماسي سوري إن سوريا تقف بثبات إلى جانب السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، لكن الأولوية الرئيسية للحكومة السورية تتمثل في القضايا الداخلية، مثل التعافي من الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد.

وأضاف الدبلوماسي في بيان أن أي طلب من السعودية للتعاون العسكري أو تبادل الخبرات سيجري حصريًا عبر القنوات الرسمية، وفي إطار الاتفاقيات الثنائية التي تنظم العلاقات بين البلدين الشقيقين.

سوريا مساعدات عسكرية السعودية مسؤول عسكري سوري الهجمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

ميسي

حكاية لاتنسي.. برشلونة يودع ميسي : صنع التاريخ في كل خطوة مع منتخب الأرجنتين

الأتوبيس الترددي

توقف حركة الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري بسبب حادث عبور مشاة.. والشركة تفعل خطة الطوارئ

اجتماع الحكومة

الحكومة توافق على 6 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تفاصيل

شوبير

شوبير مهاجما معتمد جمال قبل لقاء زد: مريض في المباراة وسليم بالتمرين

ترشيحاتنا

المنام

دعاء رؤية الميت في المنام.. أمين الفتوى: لا يشترط له لفظ معين

الدكتور جمعة سند

للعام السادس على التوالي.. إدراج الدكتور جمعة سند بعلوم الأزهر ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيراً في العالم

الأذان

ما حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان الموحَّد؟ دار الإفتاء تجيب

بالصور

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى

تسلا تمدّد تشغيل روبوتاكسي أوستن وسط تحديات القيادة الليلية

روبوتاكسي
روبوتاكسي
روبوتاكسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد