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إيران: سنرد على المقترحات الأمريكية عبر الوسطاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: سنرد على المقترحات الأمريكية عبر الوسطاء

إسماعيل بقائي
إسماعيل بقائي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ستقدم ردها على المقترحات الأمريكية من خلال الوسطاء، مشيرًا إلى استمرار تبادل الرسائل بين الجانبين عبر قنوات الوساطة، في ظل الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال بقائي إن إيران أبلغت الوسطاء بصورة واضحة بشروطها ومطالبها المتعلقة بإنهاء الحرب على مختلف الجبهات، إلى جانب استعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، موضحًا أن الرد الإيراني على المقترحات المقدمة من الجانب الأمريكي سيصل إلى واشنطن عبر الوسطاء.

وفيما يتعلق بأمن الملاحة في المضيق، أوضح المسؤول الإيراني أن طهران أجرت مشاورات مع سلطنة عُمان، باعتبارها إحدى الدولتين الساحليتين للممر المائي، لبحث ترتيبات من شأنها المساعدة في استعادة أمن حركة السفن.

وأضاف أن المشاورات الإيرانية-العُمانية أفضت إلى تفاهم بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي مقترح لعبور السفن في الاتجاهين عبر مضيق هرمز، في خطوة تستهدف وضع آلية أكثر وضوحًا لتنظيم حركة الملاحة في الممر الاستراتيجي. وكانت إيران وعُمان قد بحثتا في وقت سابق إنشاء آلية مشتركة لضمان سلامة العبور، مع التأكيد على سيادة البلدين وحقوقهما في مياههما الإقليمية.

ويأتي هذا التحرك في وقت يمثل فيه مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في الاتصالات الجارية بين طهران وواشنطن، بينما تربط إيران إعادة فتحه باتخاذ خطوات محددة تتعلق بالترتيبات الأمنية والسياسية.

وكانت مسقط وطهران قد أكدتا التزامهما بالحفاظ على المضيق ممرًا آمنًا ومفتوحًا أمام الملاحة الدولية، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق بشأن إدارة حركة السفن والخدمات المرتبطة بها، وفقًا للمعايير الدولية.
 

وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المقترحات الأمريكية مضيق هرمز

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