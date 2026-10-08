قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القوات المسلحة اليمنية: تحييد 1860 عنصرًا من ميليشيات الحوثي
هل دعوة 40 غريبا مستجابة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
اضطرابات المنطقة تٌلقى بظلالها على الطيران .. تراجع حركة المسافرين بالشرق الأوسط بنسبة 14.6%
الحاصلات الزراعية: 11.5 مليار دولار عائدات الصادرات الطازجة والمصنعة في 2025
القيادة الوسطى الأمريكية: سيطرة واضحة للولايات المتحدة وشركائها على مضيق هرمز
عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس
داء رئوي مميت يعود إلى نيويورك مع تسجيل حالتين جديدتين
أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد
ناقد رياضي: تواجد فتوح في مدرجات مباراة الزمالك وزد «رسالة».. ولقاء القمة خارج التوقعات
حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن.. دار الإفتاء تجيب
هيئة بريطانية: ناقلة تتعرض لهجوم في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القيادة الوسطى الأمريكية: سيطرة واضحة للولايات المتحدة وشركائها على مضيق هرمز

القيادة الوسطى الأمريكية
القيادة الوسطى الأمريكية
القسم الخارجي

أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يحكمون السيطرة بشكل واضح على مضيق هرمز، في ظل استمرار العمليات البحرية الأمريكية الرامية إلى تأمين حركة الملاحة ومنع تعطيل مرور السفن التجارية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويأتي التصريح الأمريكي في وقت تتصاعد فيه التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران بشأن الجهة التي تملك القدرة الفعلية على التحكم في حركة السفن داخل المضيق، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية.

وتقول واشنطن إن الإجراءات العسكرية التي اتخذتها خلال الأشهر الماضية أسهمت في تأمين حركة الملاحة وعودة جزء كبير من تدفقات النفط، مع تأكيد مسؤولين أمريكيين أن المضيق مفتوح أمام حركة السفن التجارية. وكانت القيادة العسكرية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن القوات الأمريكية تراقب الوضع لضمان استمرار حركة المرور عبر الممر الملاحي.

وفي المقابل، تواصل إيران التأكيد على امتلاكها القدرة على التأثير في حركة الملاحة داخل المضيق. ونقلت «رويترز» عن مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني أن طهران تعتزم إغلاق ما تصفه بـ«المسارات غير القانونية» داخل المضيق، في أحدث مؤشر على استمرار التوتر بشأن حركة السفن.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية كبيرة باعتباره أحد أبرز ممرات نقل النفط والغاز عالميًا، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره ينعكس سريعًا على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن الخلاف بين واشنطن وطهران لا يقتصر على العمليات العسكرية، بل يمتد إلى معركة روايات بشأن طبيعة السيطرة على المضيق ومستوى قدرة كل طرف على ضمان أو تعطيل حركة السفن.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الولايات المتحدة وشركاؤها أن الملاحة تمر تحت حماية وتأمين عسكريين، تتمسك إيران بموقفها القائل بقدرتها على التحكم في بعض مسارات العبور، ما يبقي مضيق هرمز في قلب التوترات الإقليمية والدولية. كما أن القانون الدولي يضمن حرية الملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وهو ما أكدته بيانات أوروبية وخليجية مشتركة.

القيادة الوسطى الأمريكية الولايات المتحدة مضيق هرمز البحرية الأمريكية حركة الملاحة أهم الممرات البحرية في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

اجتماع الحكومة

الحكومة توافق على 6 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تفاصيل

وزير التعليم العالي

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

حسام عبد المجيد

إعلامي: الأهلي يتحرك لضم حسام عبدالمجيد.. و1.5 مليون يورو تحسم الصفقة

اسعار السبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن

ترشيحاتنا

الاهلي

محمد عبدالجليل يكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

نادي زد

مدرب زد: الفوز على الزمالك مهم لنا ونسعى للتتويج بكأس الرابطة

جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد: الزمالك قادر على تجاوز الكبوة.. والجماهير سلاحه أمام الأهلي

بالصور

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد