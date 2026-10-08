القيادة الوسطى الأمريكية: سيطرة واضحة للولايات المتحدة وشركائها على مضيق هرمز

أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يحكمون السيطرة بشكل واضح على مضيق هرمز، في ظل استمرار العمليات البحرية الأمريكية الرامية إلى تأمين حركة الملاحة ومنع تعطيل مرور السفن التجارية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويأتي التصريح الأمريكي في وقت تتصاعد فيه التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران بشأن الجهة التي تملك القدرة الفعلية على التحكم في حركة السفن داخل المضيق، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية.

وتقول واشنطن إن الإجراءات العسكرية التي اتخذتها خلال الأشهر الماضية أسهمت في تأمين حركة الملاحة وعودة جزء كبير من تدفقات النفط، مع تأكيد مسؤولين أمريكيين أن المضيق مفتوح أمام حركة السفن التجارية. وكانت القيادة العسكرية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن القوات الأمريكية تراقب الوضع لضمان استمرار حركة المرور عبر الممر الملاحي.

وفي المقابل، تواصل إيران التأكيد على امتلاكها القدرة على التأثير في حركة الملاحة داخل المضيق. ونقلت «رويترز» عن مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني أن طهران تعتزم إغلاق ما تصفه بـ«المسارات غير القانونية» داخل المضيق، في أحدث مؤشر على استمرار التوتر بشأن حركة السفن.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية كبيرة باعتباره أحد أبرز ممرات نقل النفط والغاز عالميًا، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره ينعكس سريعًا على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن الخلاف بين واشنطن وطهران لا يقتصر على العمليات العسكرية، بل يمتد إلى معركة روايات بشأن طبيعة السيطرة على المضيق ومستوى قدرة كل طرف على ضمان أو تعطيل حركة السفن.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الولايات المتحدة وشركاؤها أن الملاحة تمر تحت حماية وتأمين عسكريين، تتمسك إيران بموقفها القائل بقدرتها على التحكم في بعض مسارات العبور، ما يبقي مضيق هرمز في قلب التوترات الإقليمية والدولية. كما أن القانون الدولي يضمن حرية الملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وهو ما أكدته بيانات أوروبية وخليجية مشتركة.