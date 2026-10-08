داء رئوي مميت يعود إلى نيويورك مع تسجيل حالتين جديدتين

عاد مرض الفيلقيات «Legionnaires’ disease» إلى الواجهة في مدينة نيويورك، بعد تسجيل حالتين جديدتين في مجمعين سكنيين، ما دفع السلطات الصحية إلى فتح تحقيقات لتحديد مصادر التعرض المحتملة للبكتيريا المسببة للمرض.

وأفادت شبكة CBS New York بأن إدارة الصحة في نيويورك بدأت تحقيقًا في مجمع «Castleton Park Apartments» بجزيرة ستاتن، عقب تأكد إصابة اثنين من السكان بالمرض خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وتركز السلطات حاليًا على فحص نظام المياه الساخنة داخل المبنى، مع التأكيد على عدم وجود مؤشرات حتى الآن على انتشار المرض في المنطقة المحيطة.

وفي واقعة منفصلة، فتحت إدارة الصحة تحقيقًا في مجمع «North Shore Towers» بمنطقة كوينز، بعد تأكيد إصابة اثنين من السكان بالمرض، حيث يجري فحص نظام المياه الساخنة بالمبنى، بينما لم تؤكد السلطات وجود بكتيريا «ليجيونيلا» داخله حتى الآن.

ويُعد مرض الفيلقيات نوعًا حادًا من الالتهاب الرئوي، تسببه بكتيريا «ليجيونيلا» التي يمكن أن تنمو في أنظمة المياه الدافئة، وتنتقل عادةً من خلال استنشاق رذاذ أو قطرات مياه ملوثة، ولا ينتقل المرض عادةً من شخص إلى آخر.

وتأتي الإصابات الجديدة بعد سلسلة من التفشيات التي شهدتها نيويورك خلال العام الحالي، كان أبرزها تفشٍ في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن، أسفر حتى نهاية يوليو عن 92 إصابة و7 وفيات، وفق إدارة الصحة في المدينة.

كما شهد جنوب برونكس تفشيًا آخر للمرض خلال سبتمبر، سجل ما لا يقل عن 13 إصابة ووفاتين، وفق بيانات السلطات الصحية المحلية.

وتؤكد السلطات أن الخطر على عامة السكان يظل محدودًا في الحالتين الجديدتين، مع استمرار أعمال الفحص والمعالجة داخل المباني المعنية. وتوصي الجهات الصحية الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى والسعال وضيق التنفس، خصوصًا الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، بطلب الرعاية الطبية.