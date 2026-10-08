ترمب: مفاوضات ويتكوف مع إيران تحقق تقدمًا.. وطهران مستعدة لتقديم تنازلات لوقف التصعيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبدت استعدادًا لتقديم تنازلات واسعة من أجل وقف التصعيد الجاري، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ليس بالضرورة الخيار الذي يفضله، وفق التصريحات المتداولة عنه.

وأضاف ترامب أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يعمل حاليًا على التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، مؤكدًا أن المفاوضات تحقق، بحسب تقييمه، «تقدمًا جيدًا للغاية».

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لاحتواء المواجهة بين واشنطن وطهران، وسط ملفات خلافية رئيسية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الأمريكية، وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت واشنطن قد شددت خلال الأيام الأخيرة على ضرورة أن تقدم إيران خطوات ملموسة بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم، في إطار أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن على طهران خفض قدراتها في تخصيب اليورانيوم بصورة «ذات مغزى»، بينما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تقبل بامتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

في المقابل، أكدت طهران أن أي تسوية يجب أن تتناول إلى جانب الملف النووي قضايا رفع العقوبات، وإنهاء الحصار البحري، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فضلًا عن وقف العمليات العسكرية في المنطقة. وكانت إيران قد طرحت في وقت سابق مقترحًا لاستئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن المقترح واجه اعتراضات من الجانب الأمريكي.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الطريق أمام اتفاق نهائي لا يزال مرتبطًا بتجاوز خلافات جوهرية بين الطرفين، رغم استمرار قنوات التفاوض ووجود مؤشرات أمريكية على إمكانية تحقيق تقدم. كما سبق أن شهدت المفاوضات بين واشنطن وطهران مراحل أعلنت خلالها الأطراف عن إحراز تقدم، قبل أن تتعثر بسبب الخلاف حول تفاصيل الاتفاق وآليات تنفيذه.

وبذلك، تضع تصريحات ترمب المفاوضات أمام اختبار جديد، في ظل محاولة ويتكوف التوصل إلى صيغة يمكن أن توقف التصعيد وتضع إطارًا لتسوية الملفات العالقة بين الولايات المتحدة وإيران.