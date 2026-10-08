توقيف شاب أمريكي بتهمة التخطيط لهجوم إطلاق نار جماعي في مول أوف أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية توقيف شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، بعد اتهامه بالتخطيط لتنفيذ هجوم إطلاق نار جماعي في مركز «مول أوف أمريكا» بولاية مينيسوتا، في واقعة قالت السلطات إنها أحبطت مخططًا مستوحى من تنظيم «داعش» قبل تنفيذه.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن المتهم، شيخدون عبد اللهي محمد، أُلقي القبض عليه في 6 أكتوبر الجاري، ووجهت إليه تهمة اتحادية تتعلق بتلقي سلاح وذخيرة مع العلم أو وجود سبب للاعتقاد بأنها ستُستخدم في ارتكاب جريمة إرهابية اتحادية. ومثل المتهم أمام قاضٍ اتحادي في اليوم التالي، بينما أكدت السلطات أن الاتهامات الواردة في الشكوى لا تمثل إدانة نهائية، وأن المتهم يُفترض بريئًا حتى تثبت إدانته.

وتشير وثائق القضية إلى أن التحقيق بدأ أواخر عام 2024، بعدما دخل محمد في اتصالات مع مصدر سري تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI»، وتحدث عن رغبته في السفر إلى الصومال للانضمام إلى جماعة إرهابية، قبل أن يتحول اهتمامه إلى تنفيذ هجوم داخل الولايات المتحدة.

ووفقًا للمحققين، حدد المتهم «مول أوف أمريكا» هدفًا له، وتحدث عن استهداف تجمع جماهيري في 24 أكتوبر، بالتزامن مع فعالية فنية مقررة بالمركز. كما زعمت السلطات أنه كان يستهدف قتل ما بين 30 و60 شخصًا، وأعلن ولاءه لتنظيم «داعش» عبر تسجيل مصور.

وفي العملية التي أنهت المخطط، باع عنصر سري تابع لـ«FBI» للمتهم بندقية من طراز AK-47، وأربع خزنات وقرابة 200 طلقة، بعد جعل السلاح غير صالح للعمل لأسباب أمنية. وأُلقي القبض عليه عقب دفع نحو 600 دولار وحيازته الأسلحة والذخيرة. ولم يُنفذ الهجوم ولم تُسجل إصابات.

وأكدت السلطات أن العملية جاءت نتيجة تعاون بين FBI وفرقة مكافحة الإرهاب المشتركة وشرطة بلومينغتون، مع مشاركة محققي مصلحة الضرائب الأمريكية.