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ترامب: أنهيت 8 حروب وصراعات حول العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: أنهيت 8 حروب وصراعات حول العالم

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمكن من إنهاء 8 حروب وصراعات حول العالم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إدارته حالت دون امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

وأضاف ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، أن الولايات المتحدة حققت، وفق تقديره، نتائج مهمة على صعيد السياسة الخارجية، مشيرًا إلى أن جهوده شملت التعامل مع عدد من النزاعات الدولية والتوصل إلى تفاهمات لإنهائها.

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الوضع في فنزويلا، قائلًا إن السلطات هناك كانت تطلق سراح سجناء وترسلهم إلى الولايات المتحدة، قبل أن تعمل واشنطن على إخراج معظمهم من البلاد.

وفي ملف الهجرة، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لا تضم، بحسب قوله، مهاجرين دخلوا أراضيها بصورة غير قانونية، في إشارة إلى سياسات إدارته تجاه الهجرة والحدود.

كما تناول الرئيس الأمريكي تقارير بشأن حالة وفاة مرتبطة بالطاعون في روسيا، مؤكدًا أن الواقعة لا علاقة لها بتطوير أو تصنيع سلاح بيولوجي، في محاولة لنفي أي صلة بين الحادث والبرامج العسكرية أو البيولوجية.

وفي الشأن الاقتصادي، قال ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك «أقوى اقتصاد في العالم»، في إطار حديثه عن أداء الاقتصاد الأمريكي وما يعتبره إنجازات حققتها إدارته.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يواصل فيه التأكيد على أن سياسته الخارجية حققت تقدمًا في عدد من الملفات الدولية، بينما لا تزال بعض الصراعات التي يقول إنه أنهى مسارها تشهد تطورات أو مفاوضات لاحقة. وكانت تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي قد تضمنت تأكيدًا مماثلًا بأنه أنهى 8 حروب، وهي حصيلة تنسبها الإدارة الأمريكية إلى جهودها في عدة نزاعات، رغم استمرار الخلاف بشأن مدى انتهاء بعضها بصورة نهائية.
 

الرئيس الأمريكي حروب إيران المكتب البيضاوي النزاعات الدولية

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