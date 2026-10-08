أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحييد 1860 عنصرًا من ميليشيات الحوثي، ضمن العمليات العسكرية التي تنفذها في مختلف الجبهات تحت اسم «فجر اليمن»، في أحدث حصيلة تعلنها القوات الحكومية منذ بدء العملية مطلع الأسبوع الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن ماجد النزيلي، إن القوات نفذت 2103 عمليات استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في مختلف المحاور والجبهات، مشيرًا إلى أن العمليات طالت تحركات عناصر الجماعة وتحصيناتها وخطوط إمدادها ومواقعها العسكرية.

وأضاف النزيلي أن العمليات أسفرت، وفقًا للبيان العسكري، عن تحييد 1860 عنصرًا من ميليشيات الحوثي، إلى جانب تدمير مئات المعدات والعتاد والمواقع العسكرية التابعة للجماعة، في إطار الضربات المتواصلة على مواقعها وقدراتها القتالية.

وتأتي هذه التطورات بعد إطلاق القوات الحكومية اليمنية عملية «فجر اليمن» في 5 أكتوبر، بهدف استعادة مؤسسات الدولة ومناطق تخضع لسيطرة الحوثيين، وسط تصعيد عسكري واسع تشهده عدة جبهات في البلاد.

وبحسب تقارير عن العملية، تتركز التحركات العسكرية الحكومية بصورة خاصة في مناطق الساحل الغربي ومحافظة تعز ومحيط مضيق باب المندب، الذي يمثل أهمية استراتيجية لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت في وقت سابق تحقيق تقدم ميداني في عدد من المناطق، فيما نفت ميليشيات الحوثي بعض هذه التقارير، ما يعكس استمرار المعارك وتضارب الروايات بشأن التطورات على الأرض.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار العمليات العسكرية لتحقيق أهداف «فجر اليمن»، في وقت تتواصل فيه المواجهات على عدة محاور وسط مساعٍ حكومية لتعزيز مواقعها واستعادة

