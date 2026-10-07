في ذكرى 7 أكتوبر.. ترامب يتصل بنتنياهو ويُوجّه رسالة إلى الإسرائيليين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر 2023، مؤكدًا أنه نقل إليه تمنياته الطيبة، كما وجه رسالة مماثلة إلى الشعب الإسرائيلي في هذه المناسبة.

وأضاف ترامب، خلال حديثه إلى الصحفيين في واشنطن، أن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر كان «يومًا مروعًا ومأساة مروعة»، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين رهائن، وفق بيانات أوردتها تقارير دولية.

وقال الرئيس الأمريكي: «تحدثت مع بيبي نتنياهو، وتمنيت له ولشعب إسرائيل الخير»، قبل أن يضيف أن «الطرف الآخر يدفع ثمنًا باهظًا للغاية لما فعله في 7 أكتوبر»، في إشارة على ما يبدو إلى الحرب التي اندلعت في قطاع غزة عقب الهجوم.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تحيي فيه إسرائيل الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر، وسط مراسم تأبين واسعة وإحياء لذكرى الضحايا في عدد من المدن والمواقع التي شهدت الهجوم. كما لا تزال تداعيات الحرب تلقي بظلالها على المشهد السياسي والأمني في المنطقة، رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية خلال عام 2025.

ويعكس حديث ترامب استمرار دعمه لإسرائيل في إحياء ذكرى الهجوم، في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل إسرائيل بشأن المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، إذ تطالب عائلات الضحايا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على ملابسات ما جرى.

وكان ترامب قد دافع، في تصريحات سابقة، عن نتنياهو أمام تقارير تحدثت عن تجاهل تحذيرات سبقت هجوم 7 أكتوبر، قائلًا إنه لا يستطيع تصور أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان على علم مسبق بالهجوم ولم يتخذ إجراءات لمنعه.

وتؤكد تصريحات ترامب الجديدة أن ذكرى 7 أكتوبر لا تزال حاضرة بقوة في الخطاب السياسي الأمريكي والإسرائيلي، في ظل استمرار تداعيات الحرب والجدل حول المسؤوليات والمرحلة المقبلة في قطاع غزة.

