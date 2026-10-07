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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منهم 5 في شهر واحد.. الحكم على سيدة أمريكية بتهمة الزواج من 14 رجلا والنصب عليهم

الحكم على سيدة أمريكية بتهمة الزواج من 14 رجل
الحكم على سيدة أمريكية بتهمة الزواج من 14 رجل
القسم الخارجي

في واقعة مثيرة، حُكم على امرأة من لاس فيجاس الأمريكية بالمراقبة القضائية، بعدما تبيّن أنها تزوجت 14 رجلًا مختلفًا لتمويل إدمانها على القمار.

وأُدينت جياينج تشن، البالغة من العمر 34 عامًا، يوم الثلاثاء بعدة تهم تتعلق بتعدد الأزواج والاحتيال والحصول على أموال بذريعة كاذبة، وذلك عقب إقرارها بالذنب في يوليو الماضي، وفقًا لصحيفة لاس فيجاس جورنال.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية كريستال إيلر حكمًا بوضع تشن تحت المراقبة القضائية، مع إلزامها بحضور اجتماعات جماعة المقامرين المجهولين، والخضوع للاستشارة والعلاج من إدمان القمار، فضلًا عن دفع تعويضات بقيمة 280 ألف دولار، ووضعها تحت المراقبة الإلكترونية، بحسب الصحيفة.

وقالت القاضية إيلر إن من المناسب أيضًا أن تكمل تشن عامًا واحدًا في مركز احتجاز مقاطعة كلارك، حتى تدرك حقيقة ما يعنيه احتمال الحكم عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و20 عامًا.

ومثلت تشن أمام المحكمة يوم الثلاثاء، كما حضر ريموند تام، أحد ضحايا عمليات الاحتيال المتعلقة بالزواج البالغ عددهم 14 شخصًا، وأدلى بشهادته حول تأثير الجريمة عليه.

وقال تام أمام المحكمة إنه يعاني نفسيًا كل يوم، وإنه لم يعد قادرًا على النوم.

وكان لدى تشن 14 زوجًا، وكانت تستولي على أموالهم لتمويل عاداتها في المقامرة.

وعلى مدى سبع سنوات، استخدمت تشن بطاقة هوية مزيفة تحمل اسم فيكي ليانغ، وتمكنت من إقناع أزواجها بتحويل أكثر من 100 ألف دولار إليها بشكل جماعي، مدعية أنها في حاجة ماسة إلى الأموال لمساعدة أقارب مرضى في الصين، وفقًا لما قاله المدعون العامون وقت إقرارها بالذنب.

وتمكنت تشن من استخراج 14 شهادة زواج في مقاطعة كلارك منذ مارس 2019، في إطار مخطط معقد لجمع الأموال.

وقالت شرطة لاس فيجاس إن عددًا من أزواجها الحاليين والسابقين أفادوا بأنها أقنعتهم بالزواج منها بعد فترة لا تتجاوز عدة أشهر من التعارف.

واستخدمت تشن الأموال التي حصلت عليها من أزواجها للمقامرة في كازينو وين الفاخر الواقع على شارع لاس فيغاس، حيث خسرت أكثر من 300 ألف دولار خلال العام الماضي وحده، وفقًا للشرطة.

وقالت الشرطة إن الأموال التي حصلت عليها يبدو أنها كانت تذهب إلى المقامرة وليس إلى أقاربها في الخارج.

وأوضحت الشرطة أن تشن كانت تقدم روايات مختلفة، من بينها قصص تتعلق بأفراد مرضى من عائلتها في الصين، ثم تبدأ في طلب الأموال.
وبمجرد حصول تشن على الأموال، كانت تقطع جميع وسائل التواصل مع هؤلاء الأشخاص.

وقالت تشن للمحققين إنها كانت قادرة على جني ما يصل إلى 20 ألف دولار من كل زواج، وإنها كانت تجري هذه الزيجات الوهمية في لاس فيجاس فقط لأن إجراءات الزواج هناك سهلة للغاية.

وقال محامي تشن، توماس ويلز، إن موكلته تشعر بالندم، وأقرت بأنها تعاني من إدمان القمار.

لاس فيجاس المراقبة القضائية جياينج تشن لاس فيجاس جورنال قاضية المحكمة الجزئية

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