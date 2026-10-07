الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على بيت أمر شمال الخليل

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من إجراءاتها العسكرية على بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأغلقت كافة مداخل البلدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية أغلقت بالسواتر الترابية كافة مداخل البلدة ومخارجها، وعزلتها بشكل كامل عن محيطها الخارجي، إضافة الى إغلاقها للطرق الداخلية، وتقطيع أوصال البلدة، ومنعت تنقل الفلسطينيين بشكل كامل.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزين عسكريين عند المدخلين الجنوبي، قرب "نفق حبلة"، والشرقي لمدينة قلقيلية، كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي7 عمال أثناء عملهم في استصلاح وتأهيل أراضٍ بقرية حوسان غرب بيت لحم.