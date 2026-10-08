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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يرحب بالسيسي في سول.. وبرج العاصمة يضئ بعلم مصر

برج سيول يضئ بعلم مصر وكوريا الجنوبية
برج سيول يضئ بعلم مصر وكوريا الجنوبية
القسم الخارجي

وجّه رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، ترحيبًا حارًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع زيارة الرئيس إلى سول، مؤكدًا أهمية العلاقات المصرية الكورية وحرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ونشر الرئيس الكوري رسالة ترحيب عبر حسابه على منصة «إكس»، مرفقة بمقطع فيديو يظهر أحد أبرز معالم العاصمة سول مضاءً بعلمي مصر وكوريا الجنوبية، في مشهد عكس الطابع الاحتفالي بالزيارة الرسمية للرئيس السيسي.

وقال لي جاي ميونغ في رسالته: «أهلا وسهلا بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية في جمهورية كوريا»، معربًا عن سعادته بزيارة الرئيس المصري إلى بلاده كضيف عزيز، وهي الزيارة الأولى للسيسي إلى كوريا الجنوبية منذ نحو 10 سنوات. 

وأشار الرئيس الكوري إلى أن لقاءه بالرئيس السيسي في سول يأتي بعد الحوار الذي جمعهما في القاهرة العام الماضي، معتبرًا أن تجدد اللقاء بينهما يضفي أهمية ومعنى أكبر للعلاقات الثنائية. وكان لي جاي ميونغ قد زار مصر في نوفمبر 2025، حيث عقد مباحثات مع الرئيس السيسي. 

وفي أبرز رسائل الترحيب، أعرب الرئيس الكوري عن أمله في أن تتضافر «معجزة نهر الهان» و«معجزة نهر النيل» من أجل تعزيز الرخاء المشترك بين البلدين، في إشارة إلى تجربتي التنمية المصرية والكورية وما يمكن أن يثمر عنه التعاون بينهما.

وتأتي الزيارة في إطار زيارة دولة للرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية، ضمن جولة آسيوية تشمل كذلك ماليزيا وإندونيسيا. ومن المقرر أن تتناول المباحثات المصرية الكورية ملفات اقتصادية مهمة، بينها التجارة والاستثمار والبنية التحتية وسلاسل الإمداد، إلى جانب توسيع التبادل بين الشعبين والقضايا الإقليمية والدولية. 

وأكد الجانب الكوري أن الزيارة تمثل فرصة مهمة للارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. 

علم مصر برج سول كوريا الجنوبية السيسي

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