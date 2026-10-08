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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدين الاعتداءات على السعودية وتتابع أوضاع المصريين المصابين

علم مصر
علم مصر
فرناس حفظي

أعربت مصر  عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات والهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي استهدفت مطاري أبها والملك خالد وأسفرت عن وقوع وفيات وإصابات بالمدنيين، وتؤكد مصر أن التصعيد والاعتداءات التي طالت أراضي المملكة وما ينطوي عليه من تهديد لأمنها واستقرارها إنما يمثل زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة ككل.

وشددت مصر في بيان لوزارة  الخارجية على وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية، في مواجهة كل ما من شأنه تعريض أمنها للخطر أو المساس باستقرارها، وضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وتابعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أوضاع المصريين المصابين حيث تم توجيه القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والسفارة المصرية بالرياض بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

المملكة العربية السعودية مطاري أبها والملك خالد أوضاع المصريين المصابين السفارة المصرية الرياض

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