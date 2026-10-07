الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين الاعتداءات على مطارين بالسعودية

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الاعتداءات على مطاري الرياض وأبها في المملكة العربية السعودية.

وقالت أمانة مجلس الوزراء الداخلية العرب - في بيان صادر مساء اليوم /الأربعاء/ - إنها تلقت باستنكار شديد أنباء الاعتداءات التي أسفرت عن وقوع حالات وفاة وإصابات لمواطنين ومقيمين وأضرار مادية، معبرة عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لاستمرار المليشيا الإرهابية في تكرار اعتداءاتها على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.