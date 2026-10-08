تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى للمركبات ‏عن شهر سبتمبر 2026 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها ‏وتم ترخيصها 76575 مركبة "زيرو"بنسبة ارتفاع بلغت 12.71%عن الشهر السابق.

أضاف التقرير الذى من خلال البيانات التي نشرته مؤسسة الأهرام، أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 25261 ‏سيارة ملاكي بنسبة ارتفاع 4.53%عن الشهر السابق وجاءت الارقام 398 سيارة موديل ‏‏2023 و505 سيارة موديل 2024 و715 سيارة موديل 2025 و7120 سيارة موديل ‏‏2026 و16523سيارة موديل 2027‏

وخلال السطور التالية سنتعرف على أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.

1- شيري أريزو 5

أحتلت السيارة شيري أريزو 5 ‏المركز الأول في مبيعات شهر سبتمبر ببيع ‏799 سيارة، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر (1500 سي سي) بتنفس طبيعي، يولد قوة تصل إلى 114 حصاناً وعزم دوران يبلغ 141 نيوتن/متر.

يتصل هذا المحرك بخيارين من ناقل الحركة؛ إما يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من نوع CVT ذي 7 سرعات افتراضية، مما يمنحها القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 11.5 ثانية، مع تحقيق سرعة قصوى تبلغ 180 كم/ساعة واستهلاك وقود اقتصادي يبلغ حوالي 7 لتر لكل 100 كم.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فتاتي كالتالي:

الفئة الأولي بسعر 740 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر 755 ألف جنيه

الفئة الثالثة بسعر 775 ألف جنيه

الفئة الرابعة بسعر 805 ألف جنيه

الفئة الخامسة بسعر 815 ألف جنيه

2- إم جي زد إس

أحتلت السيارة إم جي زد إس، المركز الثاني في مبيعات شهر سبتمبر ببيع ‏‏615 سيارة، وتستمد السيارة قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر (1500 سي سي) بتنفس طبيعي، ينتج قوة ميكانيكية تبلغ 119 إلى 120 حصاناً عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 150 نيوتن/متر عند 4500 دورة في الدقيقة.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT يوجه القوة إلى العجلات الأمامية، مما يسمح للسيارة بالتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية، بمعدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ حوالي 5.8 لتر لكل 100 كم.

تباع سيارة ام جى ZS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

3- نيسان ماجنيت

أحتلت السيارة نيسان ماجنيت ‏المركز الثالث في مبيعات شهر سبتمبر ببيع ‏‏754 سيارة، وتعمل السيارة بمحرك توربيني (تيربو) مكون من 3 أسطوانات وبسعة 1.0 لتر (1000 سي سي)، يستطيع توليد قوة ميكانيكية تبلغ 100 حصان عند 5000 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يصل إلى 152 نيوتن/متر.

تنتقل الحركة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتتميز هذه المنظومة باقتصادية عالية حيث يبلغ متوسط استهلاك الوقود قرابة 5.6 لتر لكل 100 كم.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فتاتي كالتالي: ‏

الفئة الأولي بسعر 788 ألف جنيه ‏

الفئة الثانية بسعر 848 ألف جنيه ‏

الفئة الثالثة بسعر 868 ألف جنيه ‏

الفئة الرابعة بسعر 888 ألف جنيه ‏

4- جيتور X70

أحتلت السيارة جيتور‏X70 ‎ المركز الرابع في مبيعات شهر سبتمبر ببيع ‏‏227 سيارة، ‏وتأتي السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر تيربو (1500 سي سي)، يستخرج قوة ميكانيكية تبلغ 156 حصاناً عند 5500 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 230 نيوتن/متر متوفر في نطاق بين 1750 و4000 لفة في الدقيقة.

يقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق (DCT) من 6 سرعات بنظام الجر الأمامي، مما يمنح السيارة العائلية القدرة على بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فتاتي كالتالي: ‏

الفئة الأولي بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

الفئة الثانية بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

‏5- هيونداي توسان ‏

أحتلت السيارة هيونداي توسان ‏المركز الخامس في مبيعات شهر سبتمبر ‏ببيع ‏‏191سيارة، ‏وتعتمد السيارة ميكانيكياً على محرك تيربو رباعي ‏الأسطوانات بسعة 1.6 لتر (1600 سي سي) ‏T-GDI، قادر على إنتاج ‏قوة حصانية تبلغ 180 حصاناً، وعزم دوران قوي يصل إلى 265 ‏نيوتن/متر. ‏

يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق (‏DCT‏) من 7 ‏سرعات ينقل القوة بفعالية للعجلات الأمامية، مما يمكن السيارة من ‏تحقيق تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 9 ثوانٍ فقط، والوصول ‏إلى سرعة قصوى تبلغ 200 كم/ساعة.‏

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي، فتاتي كالتالي: ‏

الفئة الأولي بسعر 2 مليون و 25 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه

الفئة الثالثة بسعر 2 مليون و 175 ألف جنيه

الفئة الرابعة بسعر 2 مليون و 275 ألف جنيه

الفئة الخامسة تباع بسعر 2 مليون و 375 ألف جنيه