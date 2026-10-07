بمواصفات قوية وأسعار أقل.. 3 بدائل أرخص لنظارات “ميتا” الذكية

تعد نظارات ميتا الذكية من بين الخيارات الأكثر شهرة في سوق النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنها تأتي بسعر قد لا يكون مناسبا لجميع المستخدمين، ولهذا، يبحث البعض عن بدائل أقل تكلفة توفر جزءا كبيرا من الوظائف نفسها.

وبحسب ما ذكره موقع “slashgear”، توجد نظارات ذكية أرخص، لكن انخفاض السعر قد يعني بعض التنازلات في جودة التصنيع أو المزايا المتاحة، لذلك يعتمد اختيار البديل المناسب بشكل أساسي على طريقة استخدامك للنظارات الذكية.

ويمكن لنظارات ميتا الذكية تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، بدءا من التقاط الصور وتسجيل الفيديو، وصولًا إلى الإجابة عن الأسئلة والعمل كمساعد ذكي أثناء السفر.

ومع سعر يبدأ من نحو 300 دولار، قد تظل هذه التكلفة مرتفعة بالنسبة لبعض المستخدمين، وفيما يلي ثلاثة بدائل أرخص تستحق النظر.

1. Plunthorn AI Smart Glasses with Camera:



تقدم نظارات Plunthorn AI Smart Glasses مجموعة من الوظائف الأساسية للنظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بعض المزايا الإضافية، ما يجعلها خيارا مناسبا لمن يبحث عن سعر منخفض.

وتدعم النظارات تصوير الفيديو بدقة 4K، وهو ما يجعلها خيارا جذابا لصناع المحتوى ومدوني الفيديو، كما تحتوي على مساعد صوتي يعمل بتقنية ChatGPT، ويمكنه المساعدة في الترجمة الفورية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتوفر النظارات أيضا اتصال البلوتوث، وإجراء المكالمات دون استخدام اليدين، إلى جانب تصميم مفتوح الأذن يتيح الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات، وتتوافر بسعر 67.99 دولارا.

نظارات Plunthorn AI Smart Glasses

2. Bapick AI Smart Glasses:



تقدم نظارات Bapick AI Smart Glasses مجموعة واسعة من المزايا، من بينها كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط الصور وتسجيل الفيديو، إلى جانب المكالمات عبر البلوتوث وتشغيل الموسيقى.

وتعتمد النظارات على مزايا الذكاء الاصطناعي للتعرف على بعض الأشياء والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها، كما يمكن استخدامها كمساعد شخصي لتنفيذ مهام مثل ضبط التذكيرات أو تقديم ملخص لأخبار اليوم.

كما تدعم الترجمة الفورية للمحادثات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ويمكن استخدامها كسماعات رأس مفتوحة الأذن، ما يقلل الحاجة إلى حمل جهاز إضافي أثناء التنقل.

وتتيح النظارات أيضا الاختيار بين عدسات شبيهة بالنظارات الشمسية المستقطبة وعدسات مقاومة للضوء الأزرق، بما يوفر خيارات مختلفة للاستخدام في ظروف الإضاءة المتنوعة، وتوافر بسعر 79.99 دولارا.

نظارات Bapick AI Smart Glasses

3. Solos AirGo V2 Prime Smart Glasses:



تأتي نظارات Solos AirGo V2 Prime بمجموعة كبيرة من المزايا، أبرزها المفصلات الذكية التي تتيح تغيير تصميم الإطار وتخصيص مظهر النظارة.

وتضم كاميرا بدقة 16 ميجابكسل قادرة على تسجيل الفيديو بدقة Full HD، مع تقنية تثبيت إلكتروني للصورة تساعد على الحصول على تسجيلات أكثر سلاسة أثناء الحركة.

وتوجد أدوات التحكم على جانبي النظارة، ما يسمح بالتحكم في مستوى الصوت، وبدء تسجيل الفيديو، وإنهاء المكالمات، وتغيير الأغاني والتقاط الصور دون الحاجة إلى إخراج الهاتف.

وتتوافق النظارات مع أجهزة أندرويد وiOS، كما توفر نطاق اتصال البلوتوث يصل إلى نحو 10 أمتار.

وتصل مدة تشغيل البطارية إلى 10 ساعات، بينما تستغرق عملية الشحن أقل من ساعتين، كما تتميز النظارات بمقاومة رذاذ الماء، ما يسمح باستخدامها في الأماكن الخارجية.

ويمكن للمستخدم الاختيار بين عدة أنواع من العدسات، بما في ذلك العدسات المستقطبة، والعدسات المتغيرة اللون التي توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية UVA وUVB، وعدسات حجب الضوء الأزرق، بالإضافة إلى عدسات مقاومة للضوء الأزرق مزودة بطبقة مضادة للانعكاس، ويبلغ سعرها 299 دولارا.