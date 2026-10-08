فيها حاجة حلوة.. الرئيس السيسي يمازح أطفال كوريا بعد وصلة غناء في استقباله

شهد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الكورية سول، اليوم، أجواء ودية، تخللها مشاركة عدد من الأطفال في مراسم الاستقبال من خلال تقديم وصلة غنائية.

وتفاعل الرئيس السيسي مع الأطفال عقب انتهاء فقرتهم الغنائية، في لفتة عكست الأجواء الودية التي صاحبت مراسم استقباله خلال زيارة الدولة التي يجريها إلى جمهورية كوريا الجنوبية.

ومازح الرئيس السيسي الأطفال، مشيرًا إلى أغنية «فيها حاجة حلوة»، في مشهد حظي باهتمام وتفاعل خلال مراسم الاستقبال.

ويجري الرئيس السيسي زيارة دولة إلى جمهورية كوريا الجنوبية، في إطار تعزيز العلاقات المصرية الكورية، وبحث سبل تطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات.