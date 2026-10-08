محاولات مستمرة لتجهيزه.. غموض موقف ياسر إبراهيم من المشاركة في القمة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن موقف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من المشاركة أمام الزمالك في لقاء القمة القادم لازال غامضًا حتى الآن، ولازال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به منذ لقاء المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: مشاركة ياسر أمام الزمالك 50%، وخلال الـ48 ساعة سوف يتم حسم الأمر نهائيًا.





وأضاف: اللاعب يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وهناك فحوصات طبية مستمرة سيخضع لها تحت إشراف طبيب الأهلي.

وأتم: في حالة مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية بوقت كافٍ، فأن فرصة لحاقه باللقاء ستكون صعبة بكل تأكيد، حيث لا يتبقى سوى أيام معدودة على لقاء الأهلي والزمالك الذي يقام يوم الأحد المقبل.