حلمي طولان: لا أتوقع تغيير طريقة لعب الزمالك أمام الأهلي.. وعبدالله السعيد يجلس على الدكة

قال حلمي طولان، المدير الفني السابق، إنه لا يتوقع أن يجري معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، أي تعديل على طريقة أداء الفريق قبل مواجهة الأهلي، في ظل قلة البدائل المتاحة أمامه.

وأوضح طولان، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MB مصر 2"، أن الزمالك قد يخوض القمة بطريقة 4-4-2، وفي هذه الحالة قد يضطر الجهاز الفني إلى الاحتفاظ بعبدالله السعيد على مقاعد البدلاء، بسبب الاعتماد على ثنائي في وسط الملعب.

وأضاف أن القدرات البدنية لعبدالله السعيد قد لا تسمح له بالبدء أساسيًا في هذه الطريقة، خاصة في ظل متطلبات اللعب بثنائي ارتكاز خلال مباراة بحجم وقوة مواجهة الأهلي.