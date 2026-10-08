قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي
دعاء الفجر المستجاب مكتوب.. أفضل الأدعية لبدء يومك برزق وبركة لا تنقطع
قطعت أذنه.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على شخص وزوجته بالمنوفية
توقيف شاب أمريكي بتهمة التخطيط لهجوم إطلاق نار جماعي في مول أوف أمريكا
تابعون لأعداء الولايات المتحدة.. ترامب يهاجم محتجين قاطعوا خطابه في سان أنطونيو
الرئيس السيسي يزور المقبرة الوطنية في سول ويضع إكليلا من الزهور تكريمًا لشهداء كوريا
عمي تعبان ومش لاقي حد.. مواطن يشكو من غياب الأطباء في قسم الغسيل الكلوي بمستشفى قنا
محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي
ترامب: أنهيت 8 حروب وصراعات حول العالم
نور اللبنانية لـ صدى البلد: مصر بلدي الثاني.. ولا أعرف سبب حب المصريين الشديد لي
دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر
الطقس اليوم.. أجواء خريفية يصاحبها أمطار ورياح محملة بالأتربة ببعض المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلمي طولان: لا أتوقع تغيير طريقة لعب الزمالك أمام الأهلي.. وعبدالله السعيد يجلس على الدكة

عبدلله السعيد
عبدلله السعيد
ميرنا محمود

قال حلمي طولان، المدير الفني السابق، إنه لا يتوقع أن يجري معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، أي تعديل على طريقة أداء الفريق قبل مواجهة الأهلي، في ظل قلة البدائل المتاحة أمامه.

وأوضح طولان، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MB مصر 2"، أن الزمالك قد يخوض القمة بطريقة 4-4-2، وفي هذه الحالة قد يضطر الجهاز الفني إلى الاحتفاظ بعبدالله السعيد على مقاعد البدلاء، بسبب الاعتماد على ثنائي في وسط الملعب.

وأضاف أن القدرات البدنية لعبدالله السعيد قد لا تسمح له بالبدء أساسيًا في هذه الطريقة، خاصة في ظل متطلبات اللعب بثنائي ارتكاز خلال مباراة بحجم وقوة مواجهة الأهلي.

حلمي طولان معتمد جمال الزمالك اخبار الزمالك عبدالله السعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

صورة أرشيفية

مدرسة بالدقهلية تحرم الطلاب المسافرين للخارج من أعمال السنة|والأهالي:سافرنا خلاص نحلها ازاي

اسعار السبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن

الجنيه الذهب

نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

محمود صلاح

حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا

الرئيس السيسي

لو بتتابع نشاط الرئيس السيسي.. اعرف فارق التوقيت بين القاهرة وسول والساعة كام في كوريا دلوقتي؟

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة.. الجمعة

ترشيحاتنا

النجم موح ميلانو

موح ميلانو يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية «برة» مع محمود الليثي

فايزة كمال

عمرها ما اشتكت.. سهير جودة تكشف تفاصيل عن معاناة فايزة كمال مع السرطان

مى كساب

«تمنيت دخول مستشفى العباسية».. مي كساب: اعتبرت بعض الأشخاص عائلتي الثانية واتصدمت فيهم

بالصور

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد