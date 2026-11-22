يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للساق الواحدة بقيادة مديره الفني محمد خيري، مع نظيره الأنجولي، في إطار تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم المقامة بالمكسيك خلال الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر الجاري.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز على نظيره الياباني بنتيجة 2-1، فيما تغلب المنتخب الأنجولي على نظيره الإسباني بهدفين نظيفين في إطار مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة مصر وأنجولا في تمام الحادية والنصف مساء اليوم الأحد.

وكان منتخبنا الوطني قد سطر تاريخًا جديدًا بصعوده لربع نهائي البطولة قبل أن يخسر بصعوبة أمام نظيره الغاني بنتيجة 2-0.

وسطر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للساق الواحدة بقيادة مديره الفني محمد خيري، تاريخًا مميزًا بتأهله لربع النهائي بعد فوزه على نظيره الإنجليزي، بنتيجة 2-1 في ثمن النهائي.

فيما كان منتخبنا الوطني قد ضمن الصعود لثمن النهائي بعد حصوله على المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط عقب التعادل مع المنتخب الإسباني بهدف لكل منتخب، ثم الخسارة بصعوبة أمام نظيره التركي بنتيجة 1-2، قبل الفوز على المنتخب النيجيري بنتيجة 2-1 في ختام لقاءات المجموعة.

وتضم قائمة منتخبنا في البطولة 15 لاعبًا، هم: سيف محمد محمود أحمد، وأحمد السيد محمد النظلي، وإسلام مجاهد علي محمد، ومحمد نبيه محمد مصري، وأحمد مسعد محمد مبروك، ومحمود محمد أحمد محمد، ونور الدين أحمد عزت مختار رمضان، ومحمود عبد العظيم إبراهيم توفيق، وعبد الله مصطفى عبد العاطي السيد، وحسني أمبارك النوبي محمود، وأشرف إسماعيل إبراهيم إسماعيل سلامة، وزاهر محمد زاهر إبراهيم، وأحمد محمد إبراهيم إبراهيم السيد، ومحمد أحمد حسن حسين، ومصطفى محمود عبد الرحيم محمود.

فيما يضم الجهاز الفني الدكتور محمد خيري منصب مدير الجهاز، ومحمد فؤاد مدربا، ومحمد رشوان مدربًا لحراس المرمى، ويترأس البعثة رامي عبد الحميد عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

وكان منتخب الساق الواحدة قد دخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية، استعدادا للبطولة بالإضافة إلى إقامة اختبارات لاختيار قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى البطولة، وبناء عليه تم اختيار القائمة.

وتأتي مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم للساق الواحدة ضمن جهود دعم وتطوير كرة القدم للساق الواحدة، وتعزيز حضور اللاعبين المصريين في المحافل الدولية، والسعي لتحقيق نتائج إيجابية تليق بمكانة الرياضة البارالمبية المصرية.